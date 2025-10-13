Il segretario del Pd di Isola Capo Rizzuto analizza il voto in Calabria

Dopo ogni appuntamento elettorale è doveroso fermarsi a riflettere, analizzare i risultati e capire dove migliorare.

Ma c’è una differenza profonda tra chi costruisce ogni giorno e chi si limita a commentare da lontano.

In questi giorni abbiamo letto tante analisi e giudizi, spesso provenienti da chi osserva la realtà calabrese dal divano, senza vivere la fatica e la complessità del lavoro quotidiano sui territori. La politica, però, non si fa a distanza. Si fa tra la gente, nei circoli, nelle piazze, nei quartieri, ascoltando e cercando di dare risposte concrete.

Ad Isola di Capo Rizzuto e in tutta la Calabria, il Partito Democratico deve ritornare ad essere una presenza viva, fatta di persone che ci mettono la faccia, il tempo e la passione.

Solo così si può ricostruire fiducia e rilanciare un progetto progressista credibile, che parli davvero ai bisogni delle nostre comunità.

A chi oggi tenta di reinventarsi “costruttore” dopo anni trascorsi a dividere, demolire e delegittimare, e soprattutto a chi si è sempre professato “di sinistra” ma in questa tornata elettorale ha scelto di sostenere la destra per pura convenienza, ricordiamo che la credibilità non si recupera con un selfie o con un post ben filtrato.

Si riconquista con la coerenza, con il lavoro vero e con la capacità di restare anche quando non porta vantaggi personali.

La sinistra non ha bisogno di opportunisti e né di chi cambia bandiera a seconda del vento, ma di persone che ci credono davvero, che hanno continuato a metterci la faccia anche quando farlo significava perdere, non guadagnare.

Su queste basi che vogliamo ripartire e disponibili al dialogo con chiunque abbia voglia di depositare le armi, per costruire una proposta concreta verso un’idea condivisa di comunità.

Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione, perché la sinistra può rinascere solo dal basso, dall’impegno concreto di chi non si è mai tirato indietro.

Un ringraziamento doveroso va al Segretario provinciale Leo Barberio e ad Alessandra Pugliese per il coraggio e la dedizione dimostrati in una campagna elettorale tanto impegnativa quanto complessa.