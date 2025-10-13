Crotone

Il segretario del Pd di Isola Capo Rizzuto analizza il voto in Calabria

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio25 minuti fa
30 minuto di lettura
Gaspare Cavaliere

Dopo ogni appuntamento elettorale è doveroso fermarsi a riflettere, analizzare i risultati e capire dove migliorare. 

Ma c’è una differenza profonda tra chi costruisce ogni giorno e chi si limita a commentare da lontano.

In questi giorni abbiamo letto tante analisi e giudizi, spesso provenienti da chi osserva la realtà calabrese dal divano, senza vivere la fatica e la complessità del lavoro quotidiano sui territori. La politica, però, non si fa a distanza. Si fa tra la gente, nei circoli, nelle piazze, nei quartieri, ascoltando e cercando di dare risposte concrete.

Ad Isola di Capo Rizzuto e in tutta la Calabria, il Partito Democratico deve ritornare ad essere una presenza viva, fatta di persone che ci mettono la faccia, il tempo e la passione.

Solo così si può ricostruire fiducia e rilanciare un progetto progressista credibile, che parli davvero ai bisogni delle nostre comunità.

A chi oggi tenta di reinventarsi “costruttore” dopo anni trascorsi a dividere, demolire e delegittimare, e soprattutto a chi si è sempre professato “di sinistra” ma in questa tornata elettorale ha scelto di sostenere la destra per pura convenienza, ricordiamo che la credibilità non si recupera con un selfie o con un post ben filtrato.

Si riconquista con la coerenza, con il lavoro vero e con la capacità di restare anche quando non porta vantaggi personali.

La sinistra non ha bisogno di opportunisti e né di chi cambia bandiera a seconda del vento, ma di persone che ci credono davvero, che hanno continuato a metterci la faccia anche quando farlo significava perdere, non guadagnare.

Su queste basi che vogliamo ripartire e disponibili al dialogo con chiunque abbia voglia di depositare le armi, per costruire una proposta concreta verso un’idea condivisa di comunità.

Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione, perché la sinistra può rinascere solo dal basso, dall’impegno concreto di chi non si è mai tirato indietro.

Un ringraziamento doveroso va al Segretario provinciale Leo Barberio e ad Alessandra Pugliese per il coraggio e la dedizione dimostrati in una campagna elettorale tanto impegnativa quanto complessa.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio25 minuti fa
30 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio