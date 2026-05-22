Il Segretario regionale della Uila Calabria Pasquale Barbalaco commenta l’ennesima vittima sul lavoro

L’ennesima tragedia sul lavoro si consuma a pochi giorni dalla marcia silenziosa promossa da CGIL, CISL e UIL a Catanzaro contro le morti sul lavoro.

Questa volta il dramma si è verificato a Monterosso Calabro, dove un uomo, un marito, un padre, è uscito di casa per recarsi al lavoro e purtroppo non farà più ritorno dai suoi affetti.

Di fronte a tragedie come questa, ribadiamo con ancora più forza che la sicurezza non può e non deve mai essere considerata un costo. Il lavoro deve essere reso sempre più sicuro, perché non è accettabile continuare a morire mentre si svolge il proprio dovere.

Troppo spesso dietro questi drammi si nascondono carenze nei controlli, insufficiente prevenzione, formazione inadeguata, ritmi di lavoro eccessivi e mancanza di investimenti strutturali sulla sicurezza.

Servono più controlli, più prevenzione, maggiori investimenti e risorse adeguate affinché queste stragi diventino sempre più rare, fino a raggiungere l’obiettivo di zero morti sul lavoro.

La UILA UIL Calabria si stringe con profondo dolore alla famiglia del giovane lavoratore scomparso, condividendone il lutto e il dolore in questo momento così drammatico.

Il Seg. Gen. UILA UIL Calabria

Pasquale Barbalaco