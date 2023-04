Il sindacato OR.SA. esprime solidarietà all’ammiraglio Andrea Agostinelli

Il sindacato OR.S.A. esprime la più sincera solidarietà al presidente dell’autorità di sistema, Ammiraglio Agostinelli, in merito all’aggressione subita in data 25 aprile.

Le controversie, i dibattiti su vicende politiche o riguardanti la nostra realtà, vanno per un momento messi da parte di fronte alla violenza e alla vigliaccheria messa in atto nei confronti del presidente per mezzo dell’aggressione personale subìta.

Violenza che noi stigmatizziamo sia riguardo al ruolo che l’Ammiraglio ricopre, sia, in particolar modo, alla persona.

Rinnovando la nostra vicinanza al presidente, ci auguriamo che al più presto venga fatta piena luce sull’accaduto e che la giustizia prenda severi provvedimenti contro gli autori dell’aggressione.