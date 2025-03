Il sindaco di Cittanova Domenico Antico sulla giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Oggi si celebra la giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Questa ricorrenza ci ricorda come la memoria delle vittime innocenti debba spingerci ad agire con responsabilità e coraggio, ogni giorno, per contrastare qualsiasi forma di illegalità e sopraffazione; e’ una responsabilità che riguarda tutti noi, amministratori e cittadini.

La mafia si combatte con la cultura della legalità, con la partecipazione attiva dei cittadini, con un’amministrazione trasparente e vicina ai bisogni della gente.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio percorso di legalità e trasparenza, sostenendo le scuole, le associazioni e le realtà sociali impegnate nella diffusione dei valori di giustizia e rispetto delle regole.

Come amministratori, stiamo dalla parte della legalità, dei diritti, della libertà; e continueremo a farlo, insieme ai cittadini onesti che credono in una Cittanova libera e giusta.

Avv. Domenico Antico