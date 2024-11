Il Sindaco di Platì Rosario Sergi esprime solidarietà all’avvocato Pino Mammoliti per l’intimidazione subita la scorsa notte

Esprimo la mia solidarietà e vicinanza all’avvocato Pino Mammoliti per la grave intimidazione che ha subito la scorsa notte.

Sono atti che dimostrano l’importanza di una necessaria e costante attenzione nei confronti della poca classe dirigente presente sui nostri territori, classe dirigente che va difesa e valorizzata.

Questo vile e barbaro attacco alla società civile locridea rappresenta una minaccia diretta a Tutti noi e non dobbiamo permettere che tali atti possano ripetersi.

Auspico in una rapida azione degli organi inquirenti al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia e al contempo auspico una presa di posizione della Politica locale e regionale, nel fare quadrato intorno a coloro che si battono, come Pino, per il cambiamento al di là dei colori politici.

Questo Territorio non ha bisogno di gente che minaccia, questa Terra ha bisogno di persone oneste che con rigore e passione si battono per il cambiamento.