Il sindaco di Tropea Giovanni Macrì ringrazia tutti e auspica stagione di confronto serio, leale e costruttivo

Carissimi, vengo a voi, ancora emozionato per l’impegno profuso in questa straordinaria campagna elettorale, per rivolgervi il mio ringraziamento. È stata un’esperienza indimenticabile, non solo per lo stato d’animo con cui l’ho vissuta ma soprattutto per i momenti intensi che abbiamo provato.

Insieme abbiamo conquistato una grande vittoria e desidero condividere con voi non soltanto la gioia del successo, ma soprattutto la fiducia nel futuro che quest’esperienza mi ha lasciato nel cuore. Non immaginavo che nella nostra Città vi fosse una gioventù così bella e così ricca di valori.

Giovani desiderosi di impegnarsi, di servire la comunità e contribuire alla sua crescita; giovani pieni di entusiasmo, energia positiva e capacità di dialogo. Tutto questo è il frutto delle tante famiglie sane e solide che rappresentano una ricchezza autentica per Tropea.

Questi ragazzi mi sono stati accanto ogni giorno, trasmettendomi un’energia tale da farmi quasi dimenticare la fatica di settimane intense, talvolta segnate anche da dinamiche negative che poco hanno a che vedere con il senso più nobile della politica.

Ed è anche per loro, per offrire modelli costruttivi, che abbiamo scelto di condurre una campagna elettorale forte nei contenuti, ma sempre rispettosa delle persone, considerando l’avversario tale solo sul piano della competizione democratica e mai su quello umano.

Grazie a tutti voi che, con il vostro affetto, il vostro incoraggiamento costante e il contributo delle vostre idee, avete arricchito questo percorso.

Un grazie di cuore non solo alle elettrici e agli elettori ma anche ai tanti che, pur non votando a Tropea, non ci hanno fatto mancare il loro calore.

Un sentito plauso alle Forze dell’Ordine, in particolare all’Arma dei Carabinieri che, con presenza attenta, costante e discreta, hanno garantito il sereno svolgimento di ogni fase della competizione, permettendoci di vivere questo delicato momento con tranquillità e libertà.

La mia gratitudine a chi ha scelto di stare al mio fianco nel progetto Forza Tropea, ai candidati che si sono messi in gioco con competenza e generosità e a tutti i sostenitori che, alla luce del sole, hanno lavorato instancabilmente su ogni fronte.

Ora che abbiamo raggiunto il traguardo, il nostro lavoro riprenderà con la stessa determinazione dimostrata fin dal primo giorno.

Un impegno autentico di servizio, orientato a un solo grande obiettivo: garantire il benessere dell’intera comunità, con giustizia, sensibilità, correttezza e massima trasparenza.

Il nostro desiderio è portare Tropea al più alto livello possibile di qualità della vita, creando un equilibrio armonioso tra lo sviluppo turistico e il benessere di chi vive la città ogni giorno.

E tutto questo in un clima di serenità, rispetto reciproco, solidarietà e autentico spirito di comunità.

La nostra risposta a chi ha cercato di seminare divisione sarà sempre e soltanto una: l’amore. Quello stesso amore che i nostri grandi concittadini, che tutti conosciamo e veneriamo, ci hanno insegnato con il loro esempio.

Un saluto sincero anche agli avversari politici, ai quali va il rispetto dovuto a chi ha scelto di mettersi al servizio della comunità. Le competizioni elettorali dividono le posizioni ma non devono mai dividere le persone.

Da oggi auspico che possa aprirsi una stagione di confronto serio, leale e costruttivo, nella quale ciascuno, nel proprio ruolo, contribuisca con senso di responsabilità al bene comune. E adesso voltiamo pagina. Iniziamo insieme a scrivere questo nuovo capitolo della storia cittadina, con orgoglio, responsabilità e speranza.

Vi sarò vicino, pronto ad ascoltare e sostenere e mi prodigherò per costruire insieme a voi un futuro ancora più luminoso per la nostra amata Tropea.