Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha accolto al Museo Archeologico nazionale il regista ed attore Carlo Verdone

“Una presenza straordinaria quella di Carlo Verdone a Reggio Calabria, ringrazio il direttore del Museo archeologico Fabrizio Sudano per aver messo a disposizione piazza Paolo Orsi, e Stefano Iorfida presidente dell’associazione Anassilaos, per averlo invitato per una premiazione e l’intitolazione della sezione ‘cinema’ al padre Mario Verdone.

E’ un grande onore non soltanto perché è uno straordinario attore e regista, ma anche perché è una persona di grande cultura, un intellettuale dotato di una straordinaria umanità. Il nostro auspicio è che visitando il museo e rivedendo i Bronzi di Riace, possa nascere una storia per un suo prossimo lavoro artistico”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, incontrando il regista ed attore Carlo Verdone, presente in città, ospite di un evento realizzato dal Lamezia International Film Festival, in sinergia con il Reggio FilmFest – Festival dello Stretto ed in collaborazione con Calabria Film Commission e con l’Associazione Anassilaos. Verdone, a distanza di qualche anno, ha avuto modo di visitare il Marrc e i Bronzi di Riace, insieme al direttore del museo, nella nuova esposizione.

“Sono due statue meravigliose ha detto l’artista custodite in un museo che è cambiato molto rispetto alla mia prima visita. I Bronzi di Riace sono dei capolavori che tutto il Mondo dovrebbe ammirare.

Mi auguro che come Roma, con il Giubileo, anche Reggio Calabria ha concluso Verdone possa realizzare un grande evento culturale internazionale, in grado di poter offrire un’occasione di ulteriore svolta per questa splendida terra”.