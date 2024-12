Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha inaugurato alla Villa Comunale il Villaggio di Babbo Natale

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha inaugurato, questo pomeriggio, alla Villa Comunale, il ‘Villaggio di Babbo Natale’.

L’iniziativa rientra tra gli eventi di ‘Reggio città Natale 2024’ promossi da Palazzo San Giorgio.

Dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio nella storica area verde del centro cittadino sarà installata la ‘Casetta di Babbo Natale’ che per l’occasione sarà presente per incontrare i bambini e le rispettive famiglie.

Non mancherà un piccolo ufficio dove poter scrivere e consegnare le letterine per Babbo Natale. Sarà anche allestito la ‘Casetta Babbo Park’, uno spazio gioco dedicato a tutti i bambini, anche con momenti di lettura.

Presente anche la ‘Stanza del cinema’ dove saranno proiettati film e cartoni e si potranno svolgere piccole attività laboratoriali. Alla tradizionale inaugurazione sono seguiti giochi di fuoco e trampolieri che hanno animato ed intrattenuto i bambini.

Da lunedì 9 dicembre le attività di animazione ed intrattenimento inizieranno, a partire dal pomeriggio, prevedono diversi appuntamenti, tutti consultabili sul portale: https://turismo.reggiocal.it/node/1188.

In occasione dell’apertura del Villaggio di Babbo Natale il sindaco, accompagnato dal vicesindaco Paolo Brunetti, dagli assessori Carmelo Romeo e Paolo Malara e dai consiglieri, Filippo Quartuccio e Massimiliano Merenda e ha detto:

“Apriamo nel migliore dei modi il periodo dei festeggiamenti natalizi, con il ‘Villaggio di Babbo Natale’ che era molto atteso dalla cittadinanza soprattutto dai bambini e l’ampia partecipazioni alla sua inaugurazione lo dimostra.

Siamo molto contenti di ciò perché il Natale è soprattutto per i più piccoli. Abbiamo pensato di creare il giusto clima e calore che possano arrivare laddove è meno Natale, anche nei confronti delle persone che hanno un motivo in meno per festeggiare o non hanno una casa dove poter realizzare i loro addobbi, riunirsi attorno ad una tavola, come riusciamo a fare noi.

Questo è stato il significato che ci ha spinto ad organizzare questo Natale 2024, rendere la nostra città ‘Natale’, nel senso di città accogliente, valorizzando il nostro spirito generoso, di solidarietà”.

“Abbiamo abbellito la città ha aggiunto Falcomatà come se fosse casa nostra, con le luci, con un villaggio di Babbo Natale, realizzando eventi e concerti anche laddove non siamo purtroppo potuti arrivare negli anni scorsi, ossia nelle periferie. Questo sarà un Natale ovunque”.

“Anche l’accensione dell’Albero di Natale è un momento atteso ha evidenziato il primo cittadino si tratta del nostro albero, superando ogni difficoltà lo consegniamo alla città. Sarà sempre lo stesso anche nei prossimi anni, abbellito con nuovi addobbi, palline diverse, che poi sono le esperienze, le nostre storie, la nostra vita, il nostro cuore ed amore nei confronti della nostra città ha concluso Falcomatà intesa come una famiglia che è tornata a essere una comunità e a Natale lo dimostra ancora di più”.