Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Falcomatà ha partecipato lla Santa Messa del Precetto natalizio delle forze armate e di polizia

Il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ma ha partecipato oggi alla cerimonia religiosa del Precetto natalizio delle forze armate e di polizia, con una Santa Messa celebrata al Duomo di Reggio Calabria, dall’arcivescovo metropolita, Fortunato Morrone, insieme ai cappellani delle forze dell’ordine presenti.

Il tradizionale momento religioso, ha fatto convergere nella Cattedrale reggina, i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine della provincia, della magistratura, dell’alta formazione e delle istituzioni, tra cui la prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro“.

L’occasione di vedere tutti insieme i rappresentanti militari e delle forze dell’ordine è servita per ringraziare tutti coloro che quotidianamente, indossando una divisa, garantiscono la nostra sicurezza, mantenendo alto il livello di sicurezza ed assistenza ai cittadini, alle famiglie, alle imprese.

E’ stato il mio ultimo Precetto natalizio da primo cittadino di Reggio Calabria e per questo l’ho vissuto con particolare emozione. Indossare la fascia tricolore assume sempre un forte carico di responsabilità e condividerla, anche oggi, insieme agli altri rappresentanti della squadra Stato, ha rappresentato un momento di grande orgoglio”.

Così il sindaco Giuseppe Falcomatà.