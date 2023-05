Realizzare la visione europea nell’accezione più alta, e la massima aspirazione in un’ottica di condivisione politica. Creare reti di comunicazione che mettano in contatto costante e sinergico, le istituzioni europee con tutti i territori che rappresentano.

Questo in sintesi è l’obiettivo del progetto costruire l’Europa con i consiglieri locali, del quale il Sindaco di Cinquefrondi e Consigliere Metropolitano Michele Conia entra ufficialmente a far parte.

Conia: “lo scetticismo riguardo le funzioni dell’Unione Europea, nasce perché i cittadini non sono mai stati incoraggiati a comprendere quanto questo organismo incida nelle loro vite, nelle decisioni dei governi nazionali, e in generale nei rapporti che hanno con gli altri popoli.

Io ritengo che sia questo lo scopo dell’iniziativa proposta nell’ultima conferenza per il futuro dell’Europa, ed è il motivo principale per il quale ho aderito. Nessuno meglio degli Amministratori Locali, può far pervenire a tutti gli organi preposti le reali esigenze dei cittadini, in questo periodo più che mai attraverso irripetibili occasioni come il PNRR”.

Consapevolezza, collaborazione e decisioni efficaci. La più efficiente ricetta per costruire la grande Europa di domani: l’Europa dei Popoli e non l’Europa delle banche.