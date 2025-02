Il sindaco Umberto Mazza condanna l’aggressione al giocatore della Nuova Caloveto

La violenza non appartiene allo sport e non può trovare alcuna giustificazione. L’aggressione verificatasi ai danni di un giocatore della Nuova Caloveto, domenica 23 febbraio durante la partita di Terza Categoria contro il Villapiana, è un episodio grave che nulla ha a che vedere con i sani valori della competizione sportiva.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza, condannando a nome di tutta l’Amministrazione comunale questo gesto inaccettabile ed esprimendo solidarietà al giocatore coinvolto, al Presidente Pasquale Madeo e a tutta la società sportiva.

Lo sport è, e deve continuare ad essere, uno spazio di crescita, rispetto e condivisione.

Episodi del genere continua il Primo cittadino non possono e non devono ripetersi. Come istituzione locale, continueremo a sostenere con convinzione tutte le iniziative che promuovono i veri valori dello sport, contrastando ogni forma di violenza e sopraffazione.

La vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla Nuova Caloveto è concreta e costante.

La presenza, all’interno della squadra, di alcuni membri dell’Amministrazione conclude Mazza testimonia l’impegno diretto nel promuovere quei principi di correttezza, lealtà e fair play che devono essere il cuore di ogni competizione sportiva e della vita comunitaria.