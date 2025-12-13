Il sindaco Umberto Mazza in regione per due firme che cambiano il territorio di Caloveto

Le infrastrutture non sono numeri su un foglio, ma scelte che incidono sulla vita quotidiana delle persone e sulla possibilità di restare nei propri luoghi.

Con questa consapevolezza il Sindaco Umberto Mazza ha partecipato ieri (giovedì 11) e oggi (venerdì 12),accompagnato dal vicesindaco Luigi Nigro e dal delegato ai lavori pubblici Giuseppe Sapia, nel palazzo della Cittadella regionale a Catanzaro e alla presenza dell’Assessore Gianluca Gallo, alla firma di due convenzioni strategiche che segnano l’avvio concreto di altrettanti interventi destinati a partire nel 2026: la nuova rete idrica in località Liboia e il ripristino della strada di Gadarre-Saccomanno.

Due opere diverse, ma unite da una stessa visione amministrativa: garantire servizi essenziali, sicurezza e dignità alle aree interne, trasformando la programmazione in cantieri reali.

Con la firma della convenzione per la rete idrica di Liboia, entra nella fase operativa un progetto finanziato nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023–2027, intervento SRD07, per un investimento complessivo di 150 mila euro.

L’opera, che interesserà un tracciato di circa 1.850 metri, consentirà di potenziare e mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico a servizio dell’area agricola, riducendo dispersioni e garantendo continuità alle aziende e alle famiglie.

Per il Sindaco Mazza, l’approvvigionamento idrico resta una delle infrastrutture più forti per contrastare lo spopolamento: assicurare servizi primari significa dare fiducia a chi vive e lavora nei territori rurali, rendendo nuovamente attrattive le zone interne

Contestualmente, la firma della convenzione per la strada comunale di Gadarre-Saccomanno rende operativo il finanziamento di 100 mila euro ottenuto attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

Un intervento di manutenzione straordinaria atteso da anni, che consentirà di restituire piena funzionalità a un’arteria strategica per l’accesso ai terreni agricoli e all’impianto di sollevamento, migliorando sicurezza e percorrenza.

Nel commentare la doppia firma, il Sindaco Mazza ha rivolto un ringraziamento diretto all’Assessore regionale Gianluca Gallo.

La sensibilità istituzionale dice si misura nella capacità di ascoltare i territori e accompagnarli lungo tutto il percorso, dalla progettazione alla realizzazione.

Per Caloveto, il confronto costante con la Regione ha rappresentato e rappresenta un valore aggiunto, dimostrando che anche i piccoli comuni possono essere protagonisti quando trovano interlocutori attenti e disponibili a tradurre le esigenze locali in azioni concrete.

La firma delle convenzioni per Liboia e Gadarre-Saccomanno rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso amministrativo dell’Esecutivo civico.

Acqua e viabilità, servizi essenziali e infrastrutture di base, diventano così strumenti di una strategia più ampia che mette al centro il diritto a restare, la cura del territorio e la dignità delle comunità interne.

È da qui conclude Mazza che si costruisce futuro, non con annunci, ma con opere che tengono insieme sviluppo, coesione e responsabilità istituzionale.