Il sud Italia è parte integrante della Rete TEN-T: nessuna esclusione dal piano europeo per l’Alta Velocità, afferma l’eurodeputata Giusi Princi

di Nicoletta Toselli

L’ipotesi di un’esclusione del Sud Italia dal nuovo piano europeo per l’Alta Velocità è stata categoricamente smentita da Giusi Princi, europarlamentare calabrese di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo (PPE).

Attraverso un comunicato stampa, l’On. Princi è intervenuta per fare chiarezza sulle recenti polemiche, definendo la notizia dell’esclusione come “falsa” e a rischio di alimentare “un inutile allarmismo fondato su interpretazioni superficiali di materiali divulgativi”.

L’eurodeputata ha tenuto a ribadire che la Calabria è parte integrante della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e del fondamentale Corridoio Scandinavo–Mediterraneo, l’asse strategico che congiunge l’Europa settentrionale alla Sicilia attraverso la penisola italiana.

Princi ha precisato che l’infografica che ha generato confusione è solo una “rappresentazione schematica dei collegamenti tra le sole capitali europee” e non la mappa tecnica ufficiale. “Diversa è, invece, la figura tecnica, parimenti allegata ai documenti ufficiali della Commissione,” ha sottolineato l’On. Princi, “che mostra con precisione l’intera rete, comprese le tratte meridionali e le dorsali tirrenica e adriatica. In tale rappresentazione, la Calabria risulta chiaramente inserita nei corridoi dell’alta velocità”.

Il piano della Commissione Europea, ha evidenziato Princi, prevede il completamento progressivo della rete ad alta velocità entro il 2040, includendo esplicitamente i tratti meridionali. La Calabria, in quanto “tratto terminale del corridoio mediterraneo,” è considerata un segmento indispensabile per l’efficienza dell’intero sistema. Come esplicitamente riconosciuto nel testo della Commissione, “ogni tratto incompleto o non adeguato comprometterebbe l’efficienza del sistema nel suo complesso. Ne consegue, dunque, la necessità di completare e potenziare anche le tratte calabresi, che sono al centro del piano”.

L’Unione Europea ha inoltre incoraggiato gli Stati membri a utilizzare la Politica di Coesione per lo sviluppo ferroviario. La Calabria, in quanto regione destinataria di tali fondi, “beneficia di tali risorse per l’ammodernamento della linea tirrenica e per il miglioramento dei collegamenti con la dorsale adriatica e la Sicilia, in linea con la strategia europea di riequilibrio territoriale,” ha affermato l’eurodeputata.

Infine, Princi ha rimarcato il valore logistico e strategico della rete TEN-T, che include il trasporto merci e la mobilità militare. In tale contesto, “la posizione della Calabria, porta d’accesso naturale al Mediterraneo, conferma la centralità della regione in quanto nodo strategico per la mobilità civile, militare e per il traffico delle merci, di cui il porto di Gioia Tauro rappresenta uno snodo chiave,” ha concluso.

L’europarlamentare calabrese ha espresso l’auspicio per un dibattito “basato su dati tecnici e non su rappresentazioni semplificate o strumentali,” concludendo: “Il Sud Italia, e la Calabria in particolare, non sono affatto marginali: sono parte integrante e strategica della mobilità europea”.