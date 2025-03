L’Italia sta affrontando un declino demografico senza precedenti: tra il 2019 e il 2024 la popolazione è diminuita di 845 mila unità, una perdita pari agli abitanti di una città come Torino o Napoli. Tuttavia, il fenomeno non è uniforme: il Sud sta vivendo un vero e proprio svuotamento, mentre il Nord mostra maggiore tenuta.

Un’analisi dei dati conferma che il Mezzogiorno è l’epicentro dello spopolamento: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria spiegano da sole quasi il 50% della perdita complessiva di popolazione in Italia. Se si includono le altre regioni meridionali, il Sud arriva a rappresentare il 66% del calo demografico nazionale. Il fenomeno colpisce in particolare la popolazione giovane e in età lavorativa fino a 50 anni, aggravando ulteriormente il divario territoriale e la fragilità economica del Mezzogiorno.

I dati evidenziano che in regioni come Calabria e Sardegna la popolazione tra i 25 e i 34 anni è diminuita in soli 5 anni di oltre il 13%, mentre in Emilia-Romagna e Lombardia la stessa fascia d’età è in crescita. Questi squilibri demografici hanno implicazioni profonde per il mercato del lavoro, il welfare e la sostenibilità economica del Sud.

Il breve Report è consultabile al seguente link: https://www.opencalabria.com/il-sud-si-svuota-il-nord-resiste-le-due-italie-della-crisi-demografica/

