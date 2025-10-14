​Il Trionfo della “Politica del Cuore”: l’Onorevole Giannetta e l’intenso legame con Laureana di Borrello

​“Nella recente tornata elettorale regionale, un dato in particolare ha brillato per la sua eloquente semplicità e il suo profondo significato: il risultato ottenuto dall’Onorevole Giannetta nel territorio di Laureana di Borrello. Un risultato che va ben oltre il conteggio numerico, cristallizzato in quei 260 consensi che rappresentano non solo preferenze, ma il sigillo di un legame decennale e indissolubile con la sua gente.

​Non si è trattato di un successo costruito sull’effimera visibilità mediatica o su mega-comizi distanti. Al contrario, la vittoria morale dell’Onorevole Giannetta è l’espressione più pura di ciò che una volta si definiva la “politica di altri tempi”: quella fatta di incontri diretti, di ascolto sincero, di una presenza costante e non solo elettorale sul territorio.

​Un legame umano, tessuto anno dopo anno

​L’Onorevole Giannetta non è un politico “calato dall’alto”, ma una figura che ha letteralmente tessuto i rapporti con la comunità di Laureana di Borrello nel corso degli anni. Un legame intenso, umano, fatto di strette di mano sincere, di porte sempre aperte, di partecipazione attiva alle gioie e ai dolori della vita cittadina.

​Questa vicinanza non si misura in chilometri, ma in fiducia accumulata. Ogni cittadino che ha incrociato la sua strada ha percepito un interlocutore attento, in grado di trasformare i problemi reali in istanze politiche concrete. È la dimostrazione che, in certi contesti, la vera politica è ancora un mestiere artigianale.

​È il trionfo della coerenza, della dedizione e di quella “politica del cuore” che Laureana di Borrello ha saputo premiare con una fiducia straordinaria”.

Il Gruppo politico “Ogni Giorno Laureana”