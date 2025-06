Il valore della bellezza al servizio della formazione: l’Accademia di Belle Arti firma un intervento artistico negli spazi dell’Ente Edile

CATANZARO – Un segno di bellezza, accoglienza ed eleganza estetica ha trasformato gli spazi dell’Ente Edile – Formazione e Sicurezza di Catanzaro. A firmare l’intervento artistico è stata l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, grazie alla collaborazione tra i docenti Giuseppe Negro e Giorgio Carnevale, che hanno progettato e realizzato, con il contributo dei loro studenti, la decorazione geometrica che caratterizza le pareti interne della struttura.

Il progetto, appena concluso e presentato nei giorni scorsi dai vertici delle due istituzioni, rappresenta un modello esemplare di “Terza missione” a cui è chiamata l’Accademia, in cui l’arte dialoga con la formazione professionale e il territorio, arricchendo il quotidiano dei futuri operatori del settore edile.

«Lo spazio – ha dichiarato l’artista e docente Giuseppe Negro – oggi si presenta come un luogo armonioso e vitale. Il disegno, ispirato all’opera del mio maestro Alessandro Mendini, restituisce dignità e senso alla geometria come linguaggio architettonico e artistico. L’intervento include anche una serie di sculture realizzate con la tecnica del mosaico che accompagnano il decoro parietale, dando forma a un ambiente immersivo e accogliente».

Christian De Masi, vicepresidente dell’Ente Edile, ha sottolineato il valore simbolico dell’intervento: «È un gesto di accoglienza verso le nuove generazioni che frequentano i nostri corsi, un modo per trasmettere loro il valore della cultura in un contesto che si occupa della prevenzione e della formazione tecnica, ma che parla anche attraverso la bellezza».

«È un progetto che va oltre il semplice abbellimento – ha aggiunto il direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari – e che risponde appieno alla visione che ho condiviso sin dall’inizio del mio mandato: aprire l’istituzione accademica al territorio, rendendo la bellezza una pratica quotidiana. In questo intervento si coglie il valore dell’architettura, il rigore della nostra civiltà urbana e si afferma il ruolo dell’arte come strumento di qualificazione sociale».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente del Cda dell’Accademia, Stefania Mancuso, e dal presidente dell’Ente Edile, Giuseppe Caputo, entrambi presenti alla cerimonia inaugurale del progetto. La collaborazione Accademia e Ente Edile, però, non si esaurisce con questa iniziativa: è stato infatti attivato un protocollo di intesa per la formazione nell’ambito della Sicurezza che vede impegnato Giuseppe Funaro, architetto e docente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Aba.

L’Ente Edile – Formazione e Sicurezza opera nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia come organismo paritetico per la promozione della formazione, della sicurezza e della qualificazione professionale nel settore delle costruzioni. Offre percorsi di orientamento, aggiornamento, riqualificazione e prevenzione per lavoratori, imprese, giovani diplomati e disoccupati, contribuendo al miglioramento delle competenze tecniche e alla cultura della sicurezza nei cantieri. Collabora con istituti scolastici, enti pubblici e associazioni di categoria, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione di collaborazione tra enti pubblici e formativi, in linea con le finalità statutarie dell’Ente Edile e dell’Accademia, quest’ultima sempre più attiva nella promozione di progetti artistici a servizio della collettività.