Il viaggio della plastica, grande interesse per il primo incontro nella scuola primaria SS Medici di Castrovillari.

Sabato 8 marzo ha avuto inizio “Il Viaggio della Plastica”.

Iniziativa educativa promossa da ISDE Italia Medici per l’Ambiente – Sezione di Castrovillari in collaborazione con l’Associazione cittadina Solidarietà e Partecipazione per sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie sull’importanza del riciclo e della riduzione dell’inquinamento da plastica.

L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale, promossa da ISDE Italia Medici per l’Ambiente e Apoteca Natura, di prevenzione dei rischi per la salute derivanti dall’esposizione alla plastica, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e buone pratiche di sostenibilità.

Il primo di tre incontri teorici e di un altro finale pratico ha riguardato le classi V dell’IC Castrovillari 2 della Scuola Primaria ‘SS Medici’, guidate dal Dirigente scolastico Marietta Iusi. L’iniziativa ha avuto il supporto della docente Funzione Strumentale al PTOF Mariarosaria Stabile e del Collaboratore del direttore scolastico prof.ssa Rosamaria Lucia Rubino.

Sono intervenuti il Vice presidente nazionale di Isde Italia Medici per l’ambiente dott. Ferdinando Laghi, la Presidente della sezione di Castrovillari dott.ssa Maria Belmonte, le dott.sse Mariella Buono e Paola Montagna e l’avvocato Francesco Martire.

Si è spiegato ai bambini cosa sia la plastica, come viene prodotta e in che modo la utilizziamo quotidianamente. Sono stati mostrati vari esempi di plastica, sottolineando la sua diffusione in oggetti di uso comune, dai giocattoli alle bottiglie, dalle confezioni alimentari agli imballaggi.

Un momento centrale dell’incontro è stato dedicato a spiegare l’impatto negativo che la plastica ha sull’ambiente e sulla salute.

È stato illustrato come la plastica non si degradi facilmente, finendo per accumularsi nei mari, nei fiumi e nei terreni, minacciando la fauna e la flora.

I bambini hanno ascoltato con attenzione le informazioni riguardo all’inquinamento causato dalle microplastiche, particelle di plastica troppo piccole per essere visibili a occhio nudo, ma che sono ugualmente dannose per l’ambiente facendoli riflettere sul legame tra il nostro comportamento quotidiano e la salute del pianeta.

Un altro aspetto importante trattato nell’incontro è stato quello delle alternative alla plastica.

Il relatori hanno proposto idee pratiche per ridurre l’uso della plastica nella vita di tutti i giorni, come ad esempio l’uso di borracce riutilizzabili, l’acquisto di prodotti senza imballaggi di plastica, e l’adozione di materiali ecologici come il vetro e il cartone.

Inoltre, è stato sottolineato l’importante ruolo del riciclo, spiegando come i rifiuti di plastica possano essere riutilizzati per creare nuovi prodotti.

I bambini hanno dimostrato interesse, curiosità e una crescente consapevolezza riguardo alla problematica della plastica, impegnandosi a diventare piccoli “ambasciatori” della sostenibilità.

Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità per educare i più giovani a temi cruciali per il nostro futuro, stimolando in loro una riflessione su scelte più consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente e della tutela della salute.