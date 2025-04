“Il viaggio verso la salute” promosso dall’Associazione AsCoLTO di Spezzano Albanese

Si terrà sabato 3 maggio 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Spezzano Albanese, il convegno medico-scientifico organizzato dall’Associazione AsCoLTO dal titolo “Il viaggio verso la salute: i numeri, le storie, il futuro di AsCoLTO – dal cuore all’azione per la cura della malattia”.

Un’occasione per riflettere sul percorso intrapreso dall’associazione, attiva dal 2018, nel supporto ai pazienti oncologici.

Fondata per volontà del dr. Domenico Marcello Gerbasi, direttore scientifico dell’associazione e responsabile della Breast Unit Bergamo Est (con sede principale presso l’ospedale Bolognini di Seriate), e grazie al supporto del prof. Francesco Signorelli, primario del reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Bari, AsCoLTO si è distinta negli anni per un impegno concreto e silenzioso accanto a chi sceglie, o è costretto, a curarsi fuori regione.

L’associazione offre infatti assistenza logistica ai pazienti: dal trasporto all’alloggio, fino ai collegamenti con gli ospedali di riferimento. In quasi sette anni di attività, sono stati moltissimi i casi affrontati con discrezione, senza clamore, ma con profonda dedizione.

Oggi emerge la necessità di raccontare questo impegno, non solo per dare visibilità ai numeri, ma soprattutto per far sapere alla comunità che sul territorio esiste un presidio a supporto delle persone che affrontano malattie, soprattutto oncologiche. In particolare, AsCoLTO riceve numerose richieste da parte di donne colpite dal tumore alla mammella, che rappresentano la maggior parte dei pazienti assistiti.

Un impegno totalmente gratuito, portato avanti da medici e volontari, per supportare chi affronta cure lontano da casa.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Spezzano Albanese, Ferdinando Nociti. Seguiranno gli interventi di Ivana Domanico, presidente di AsCoLTO, e di Rossana Nociti, assessore alla Cultura e all’Associazionismo.

A concludere i lavori sarà proprio Gerbasi. Il convegno sarà moderato dal giornalista Emanuele Armentano.

«La nostra attività dichiara la presidente Domanico è stata in questi anni discreta ma costante. Abbiamo accolto richieste da tutta la provincia e persino da fuori regione.

Il nostro desiderio oggi è che la comunità sappia che esistiamo, che ci siamo, e che possiamo essere un punto di riferimento per chi, già provato dalla diagnosi, si trova spaesato davanti alla complessità del percorso di cura. La salute è una cosa seria, non si può e non si deve speculare su di essa».

Il convegno è patrocinato dal Comune e rappresenta un momento di trasparenza, condivisione e sensibilizzazione su un tema che tocca da vicino tantissime famiglie del territorio.