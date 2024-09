Il vicesindaco Versace incontra il sindaco di Oppido Mamertina

Il Vice Sindaco Metropolitano Carmelo Versace ha incontrato a Palazzo Alvaro il sindaco di Oppido Mamertina Giuseppe Morizzi ed il Consigliere Comunale Francesco Lando.

Importanti tematiche affrontate in occasione di questo incontro: lo stato lavori di realizzazione del nuovo Liceo Scientifico di Oppido Mamertina, progetto finanziato con 2,2 milioni di euro di fondi PNR, importantissimo per il territorio di Oppido nel suo complesso che potrà beneficiare di una struttura all’avanguardia e dotata di tutti i supporti e le attrezzature necessarie per poter svolgere qualsiasi attività didattica.

“Questa scuola – ha affermato il vicesindaco metropolitano – è da tanti, troppi, anni che aspetta di essere realizzata e conclusa.

Con pervicacia ed ostinazione, l’amministrazione metropolitana, su preciso indirizzo del sindaco Falcomatà, non ha mai mollato, imprimendo, anzi, un’accelerata decisiva affinché il corpo docente e quello studentesco possano finalmente varcarne la soglia nel 2025/2026”.”

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di nuove prospettive per il centro della piana: il progetto di una palestra pubblica che possa servire a tutta la comunità di Oppido e le aree limitrofe sia come centro sportivo che come centro di aggregazione, formazione e crescita per gli sportivi.

L’investimento della Città Metropolitana, frutto di un finanziamento per 285 mila euro dal Credito sportivo, servirà alla creazione di una struttura coperta polivalente dove poter disputare incontri e allenamenti di tennis, calcio a 5 e volley.

Si andrà, quindi, a recuperare un’area degradata e in disuso così da renderla un vero e proprio punto di riferimento.

Altro Tema centrale affrontato è quello della Viabilità, ponendo l’attenzione sulla rete viaria di competenza della Città Metropolitana e sulla pulizia delle arterie stradali. Si è inoltre discusso dell’attuale situazione dell’Ospedale di Oppido Mamertina consegnando una fotografia del momento.

L’incontro si è concluso con un invito a ragionare su eventuali iniziative che si ha intenzione di realizzare per il prossimo natale, cercando ancora una volta di elaborare una programmazione all’altezza delle aspettative .