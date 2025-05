Il volume La Calabria del diritto ancora protagonista nella provincia torinese con il Salone Off

La Calabria rappresentata nei libri di Ettore Bruno ancora protagonista nella provincia torinese con un evento inserito nel calendario del Salone Off: il volume La Calabria del diritto a San Mauro Torinese.

Dopo le presenze dell’anno scorso a Nichelino e Santena, l’autore giuridico e saggista calabrese è inserito anche quest’anno nel cartellone degli eventi targati Salone Off, il programma del Salone Internazionale del Libro diffuso sul territorio di Torino e provincia.

Giovedì 15 maggio alle ore 21.00, infatti, Ettore Bruno porterà il suo ultimo libro del ciclo magno greco questa volta negli spazi del Centro Sociale Boccardo APS di San Mauro Torinese.

Relatori della serata sanmaurese saranno i giuristi Dario Cutaia e Francesco Maria Romeo, avvocati di lungo corso del Foro di Torino, che insieme all’esperta grecista di Catanzaro Raimonda Bruno affiancheranno l’autore anche nella presentazione dello stesso libro presso lo stand allestito dalla Regione Calabria in occasione della importante kermesse letteraria che si svolgerà dal 15 al 19 maggio prossimi nel capoluogo piemontese.

La Calabria del diritto è il libro che si propone di illustrare i primati giuridici della Calabria coloniale greca.

Esplorando materiali e reperti antichi, infatti, in questo volume si ammette la possibilità di scorgere gli albori della tradizione giuridica occidentale in un passato grandioso antico dei territori compresi entro i confini della Calabria dei giorni nostri.

Per Ettore Bruno non si tratta della prima presenza alla prestigiosa e partecipata kermesse letteraria torinese.

Negli ultimi anni, infatti, l’autore ha già preso parte a due edizioni del Salone Internazionale del Libro, contando anche diverse presenze al Salone Off.

Così, la presenza a questa edizione si andrà ad aggiungere ai numerosi appuntamenti in cui l’autore ha già portato la magnificenza culturale di Locri, Reggio, Sibari e Crotone antiche in diverse città italiane, avendo partecipato con lo stesso libro anche alla Genova Book Week 2024 nonché alla Festa del Libro e della Lettura di Nichelino; nella cittadina piemontese di Santena, poi, nel 2023 il saggista è stato insignito del Premio “Un Calabrese Speciale”.

«Negli imminenti appuntamenti piemontesi con La Calabria del diritto, ripercorreremo le tappe storiche e letterarie attraverso cui si venne a formare la centralità non soltanto giuridica, ma anche culturale e geopolitica della grecità coloniale sibaritica, locridea e reggina; e ammetto che, dopo aver portato in giro per lo Stivale la straordinaria cultura coloniale greca e aver percorso la Calabria in lungo e in largo, sono particolarmente soddisfatto di proporre le tematiche esposte nei miei libri afferma Ettore Bruno di nuovo nel contesto della prestigiosa manifestazione letteraria torinese e di discutere di queste cose con gli illustri relatori che mi accompagneranno, spinto come sempre dalla volontà di diffondere i numerosi primati culturali calabresi ancora troppo poco conosciuti se non proprio trascurati negli studi antichistici».