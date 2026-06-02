Il voto del Sud nel referendum del 1946: la tesi di Umile Daniel Fabbricatore

di Nicoletta Toselli

A ottant’anni dal referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946, che sancì la nascita della Repubblica italiana, torna al centro del dibattito storico una lettura alternativa del voto espresso dalle regioni meridionali.

È la tesi sostenuta da Umile Daniel Fabbricatore nel saggio “La verità sul Referendum del 2 giugno ’46: il voto del Sud non fu libero”, nel quale l’autore mette in discussione l’interpretazione tradizionale che attribuisce il prevalente consenso monarchico del Mezzogiorno a motivazioni culturali, identitarie e conservatrici.

Secondo Fabbricatore, il risultato referendario nel Sud fu determinato soprattutto da un sistema di condizionamento esercitato dalle élite agrarie e latifondiste sui contadini e sui lavoratori agricoli, in un contesto caratterizzato da forti rapporti di dipendenza economica e sociale.

L’autore sostiene che il voto non possa essere considerato pienamente libero, poiché influenzato da pressioni, intimidazioni e ricatti occupazionali che miravano a preservare gli equilibri di potere esistenti.

Nel suo lavoro, Fabbricatore ricorda che il referendum vide la vittoria della Repubblica con il 54,3% dei voti a livello nazionale, mentre nel Mezzogiorno la Monarchia ottenne il 63,8% delle preferenze, con punte particolarmente elevate a Napoli.

Tradizionalmente questo orientamento è stato spiegato con il legame storico tra il Sud e la Corona, rafforzato dall’esperienza del cosiddetto “Regno del Sud” e da una diversa percezione della Resistenza rispetto alle regioni settentrionali.

L’autore non nega l’esistenza di tali elementi, ma li considera fattori secondari rispetto al peso esercitato dai grandi proprietari terrieri.

Nel saggio vengono richiamate testimonianze e analisi storiche che descrivono pratiche di controllo del consenso attraverso la distribuzione di favori, l’acquisto di certificati elettorali, la pressione economica e il timore di perdere il lavoro o la casa. “La maggior parte dell’elettorato meridionale fu gravemente indirizzato dall’influenza stretta e diretta delle élite locali”, scrive Fabbricatore, evidenziando come il rapporto di subordinazione tra contadini e padroni abbia inciso profondamente sulle scelte elettorali dell’epoca.

A sostegno della propria ricostruzione, Fabbricatore richiama le riflessioni di autori quali Giorgio Amendola, Tommaso Fiore, Guido Dorso e Gaetano Salvemini, oltre agli studi dello storico britannico Denis Mack Smith. Le loro opere vengono utilizzate per descrivere il sistema di dipendenza economica e politica che caratterizzava ampie aree del Mezzogiorno e il ruolo svolto dai cosiddetti “notabili” nel determinare gli orientamenti di voto.

Particolare attenzione viene riservata alla provincia di Cosenza, indicata dall’autore come esempio significativo di una realtà in cui il Movimento Contadino riuscì a incrinare i tradizionali rapporti di forza.

Nei comuni coinvolti nelle lotte per la terra, come Acri, Bocchigliero, Longobucco, San Demetrio Corone e Spezzano Silano, la Repubblica e le forze della sinistra ottennero risultati nettamente superiori rispetto alla media meridionale.

Per Fabbricatore, questi dati dimostrano una correlazione tra l’emancipazione economica e sociale dei contadini e la possibilità di esprimere un voto realmente autonomo.

“Il risultato favorevole alla monarchia nel Sud Italia fu espressione di un metodo coercitivo sistematico e diretto sul voto attuato da una classe sociale timorata dal perdere i propri privilegi“, conclude l’autore, sostenendo che proprio le mobilitazioni contadine e le riforme agrarie avviate nel secondo dopoguerra contribuirono progressivamente alla crescita della consapevolezza politica e della libertà di scelta elettorale nelle campagne meridionali.

Articolo basato sul saggio di Umile Daniel Fabbricatore “La verità sul Referendum del 2 giugno ’46: il voto del Sud non fu libero”.