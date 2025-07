Illustrata la tredicesima edizione del Roccella Fitwalking WalkForTheCure

Si è svolta oggi nella sala oro della Cittadella regionale a Catanzaro la presentazione della tredicesima edizione del Roccella Fitwalking WalkForTheCure, la camminata non competitiva di circa 8 chilometri in programma a Roccella Jonica il prossimo 10 agosto.

All’incontro con la stampa hanno preso parte l’assessore regionale alle Politiche sociali, Cultura, Politiche giovanili e dello Sport, Caterina Capponi e il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso. Erano presenti anche il presidente dell’Asd Calabria Fitwalking e assessore comunale allo Sport di Roccella, Fausto Certomà, la vicepresidente dell’associazione, Maria Novella Luciani e Francesca Graziano, responsabile territoriale Calabria della Fondazione G. Susan Komen che hanno illustrato le finalità e la fitta programmazione della manifestazione che si articolerà nella settimana del cammino a partire da domenica 3 agosto e culminerà con la nuova edizione del Roccella Fitwalking nella giornata del 10 agosto.

“Abbiamo deciso di presentare questa tredicesima edizione qui in Cittadella – ha sottolineato l’assessore Caterina Capponi – perché ormai è diventato un vero progetto culturale e sociale, in quanto abbraccia e sottintende anche delle dinamiche che hanno una ricaduta importante per tutti. Non si tratta della semplice camminata salutare, ma all’interno ha un impatto anche a livello psicologico. Importanti sono la correlazione con il Gemelli di Roma e la prevenzione, soprattutto per noi donne. Viviamo in una società in cambiamento ed evoluzione che cerca comunque di resistere. Penso che il fitwalking di Roccella Jonica sia veramente un atto di resistenza: camminiamo per la vita e camminiamo per la nostra salute”.

“Mi congratulo – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso – con l’Associazione ASD Calabria Fitwalking e con le tante professionalità indipendenti e complementari che l’affiancano, augurandomi che la manifestazione – riconosciuta a livello nazionale, giunta ormai alla tredicesima edizione e che si terrà a Roccella Jonica nel mese di agosto – abbia un rilevante successo di partecipazione. Tutto ciò, anche perché il fitwalking della cittadina ionica è una manifestazione (dedicata al cammino) importante, che tocca non soltanto l’ambito sportivo ma anche quello della salute, individuale e collettiva, nonché la promozione del turismo, la tutela e la vigilanza ambientale, l’inclusione sociale e la solidarietà”.

“Questa iniziativa – ha spiegato il presidente dell’Asd Calabria Fitwalking, Fausto Certomà – prevede il cammino insieme a tantissime persone, a intere famiglie, con l’obiettivo di promuovere un’idea di salute e benessere. Quest’anno abbiamo deciso anche di impreziosire il pacco gara, quello destinato ai partecipanti, con la medaglia celebrativa che rappresenta il fitwalking, Roccella Jonica e i colori della Calabria. Una medaglia che simbolicamente premia la ricerca attraverso la partecipazione delle persone. I numeri? Di solito registriamo circa tremila iscritti, ma a noi interessa il movimento generale creato dalla manifestazione”.

“Con questo progetto – ha detto la vicepresidente dell’associazione, Maria Novella Luciani – abbiamo contaminato tutta l’Italia. Anche altre regioni infatti hanno scelto queste manifestazioni di cammino come strumento per arrivare alle popolazioni e fare cultura di salute. Perché la camminata “insegnata” come accade in questi eventi aiuta le persone a somministrare il primo farmaco che dovremmo acquisire tutti i giorni insieme a una corretta alimentazione: il movimento. Con Roccella Fitwalking vogliamo anche far appropriare i partecipanti del proprio territorio. Camminando lungo il nostro percorso si possono scoprire paesaggi bellissimi della Calabria e talvolta ancora inesplorati. Inoltre, tutto il ricavato di questa manifestazione è rivolto a un aspetto solidale, a progetti ricerca in ambito oncologico femminile, grazie alla collaborazione della Komen che ha abbracciato la nostra iniziativa”.

Roccella Fitwalking WalkForTheCure” – è stato infine sottolineato – si avvale in questa edizione della collaborazione, in merito alla prevenzione e alla ricerca scientifica della Fondazione G. Susan Komen Italia, e del contributo di Anita Larizza per la progettazione e la realizzazione della medaglia celebrativa dell’edizione 2025 “Roccella Fitwalking”.