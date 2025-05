Impianto fotovoltaico su copertura ufficio postale di Vaccarizzo Albanese

Installazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio dell’ufficio postale, le polveri generate dagli interventi commissionati dalla stessa Società, non derivano dal traforo di eventuali pannelli di amianto.

I lavori si stanno eseguendo nel rispetto dei prescritti criteri di sicurezza.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo che coglie l’occasione sia per ribadire la natura privata degli interventi in questione che, quindi, non implicano alcuna competenza a responsabilità del comune; sia per esortare tutti ad evitare di disseminare ad arte inutili allarmismi nella cittadinanza, disinformando i cittadini, così come purtroppo è capitato, senza alcuna cognizione di causa.

Raccogliendo e facendosi portavoce della preoccupazione di alcuni cittadini, il Primo Cittadino si era attivato immediatamente per avere riscontri ed ottenere da Poste Italiane sullo stato dell’arte dei lavori.

Il Comune ha ricevuto rassicurazioni dalla sede centrale di Roma di Poste Italiane: i lavori sono regolari.