In arrivo l’Osservatorio delle buone pratiche nazionali contro il gender gap. Il Giro d’ Italia dell’ Equità, iniziato in Calabria si concluderà a Milano il 24 novembre

La diffusione dei “certificati no-gap”è stata al centro di un itinerario lungo la penisola che ha raccolto dati interessanti sui diversi livelli di inclusione regionale. Ad esempio la Lombardia misura un incremento del livello delle certificazioni del 127%, la Toscana dell’88% in un anno, in Calabria sono cresciute di più di 300 sempre su base annuale. La tappa conclusiva per il 2025 del road show promosso da UNI Ente Italiano di Normazione, per misurare il divario professionale tra uomini e donne nei territori della Penisola, lunedì 24 novembre a partire dalle 15:30 (Via Sannio 2 Milano). Si tratta della conclusione, per il 2025 di una sorta di Giro d’Italia dell’Equità che nel corso dell’anno ha raccolto le pratiche migliori adottate dalle imprese certificate nel nostro Paese in maniera tale da condividerle al fine di adottare modelli di convivenza più equi nel mondo del lavoro, facendole confluire in un Osservatorio nazionale.