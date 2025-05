In Calabria il primo raduno nazionale degli anziani organizzato da Aira

Corigliano-Rossano si prepara ad accogliere un evento senza precedenti: il primo Raduno nazionale degli Anziani, organizzato da Anziani Italia – Rete Associativa ETS APS, in programma dal 9 all’11 maggio 2025 presso il suggestivo Salice Resort in via Fiume Ticino.

L’iniziativa, patrocinata da istituzioni regionali e locali, si propone come momento di incontro, riflessione e celebrazione del valore sociale e culturale della terza età, con un ricco programma che unisce approfondimenti scientifici, benessere, divertimento e socializzazione.

La tre giorni avrà inizio venerdì 9 maggio con l’arrivo dei partecipanti e l’Assemblea dell’associazione, durante la quale sarà approvato il rendiconto 2024.

A seguire, i saluti istituzionali con la partecipazione di autorevoli esponenti regionali, tra cui Flavio Stasi, Sindaco di Corigliano-Rossano, Gianluca Gallo, Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste, Anna Maria Stanganelli, Garante per la Salute della Regione Calabria, Fulvia Caligiuri, Direttore ARSAC, e Massimino Magliocchi, Presidente del Consorzio Olio di Calabria IGP.

La giornata si concluderà con una serata danzante a cura di Eugenio Marino, Presidente del Centro Anziani di Pentone, promuovendo l’aggregazione e la gioia dello stare insieme.

Sabato 10 maggio sarà dedicato all’approfondimento medico-scientifico con il convegno intitolato “2025: Analisi e futuro della presa in carico dell’utente anziano attraverso l’intelligenza artificiale”.

Un parterre di relatori di alto profilo medici, specialisti, biologi e dirigenti del settore sanitario affronterà temi cruciali per la salute e la qualità della vita nella terza età: dalla prevenzione alla nutrizione, dalla sarcopenia all’uso dell’intelligenza artificiale in neurologia e cardiologia, fino all’importanza dei vaccini e alla sindrome fibromialgica.

Il convegno vedrà l’apertura della presidente di Anziani Italia, Maria Brunella Stancato, e gli interventi, tra gli altri, del presidente dell’Ordine degli Infermieri di Cosenza, Fausto Sposato, del neurologo Antonio Siniscalchi, della biologa Simona Ferraro, e del reumatologo Vincenzo Raimondo.

Nel pomeriggio di sabato spazio al benessere psico-fisico con un corso di biomusica a cura di Giuseppina Monaco, seguito da una sfilata di moda curata da AM Creation, a testimonianza che eleganza e autostima non hanno età.

In serata, ancora musica dal vivo e danze, per chiudere con leggerezza una giornata intensa. Domenica 11 maggio sarà dedicata al relax, con possibilità di godere delle strutture del resort, tra piscina e mare, o partecipare ad escursioni sul territorio.

Un pranzo conviviale concluderà ufficialmente l’evento, prima della partenza.

Questo primo raduno rappresenta non solo un’occasione per promuovere il benessere e la socialità nella terza età, ma anche un forte segnale culturale: gli anziani non sono solo destinatari di assistenza, ma protagonisti attivi del tessuto sociale, portatori di memoria, esperienza e valori.

Corigliano-Rossano, con la sua ospitalità e la bellezza del territorio, sarà cornice ideale per un appuntamento destinato a diventare un riferimento nazionale.

“Abbiamo l’ambizione di diventare un punto di riferimento per le persone Over che stanno bene e che vogliono stare ancora meglio, divertendosi, viaggiando, svolgendo attività che danno qualità alla vita delle persone. Siamo presenti in dieci regioni italiane, annoveriamo quasi 100 associazioni iscritte.

Dal 17 novembre 2023 siamo Iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)”, anticipa la presidente di Anziani Italia, Maria Brunella Stancato.

“Riunirsi in Calabria è stata una scelta voluta. Chi approda qui deve sentirsi felice e godere del territorio e dei suoi profumi meravigliosi. Sarà una tre giorni di formazione, informazione e divertimento”, assicura la Stancato.