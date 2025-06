In cammino nei parchi 2025, il “Sentiero della Transumanza” e l’incontro delle sezioni Cai calabresi

Domenica 8 giugno si è svolta la 13ª edizione di “In Cammino nei Parchi”, l’iniziativa nazionale promossa dal Club Alpino Italiano e da Federparchi, che ogni anno invita escursionisti, amanti della montagna e cittadini curiosi, a

scoprire le meraviglie delle aree protette italiane.

Attraverso decine di escursioni organizzate lungo i sentieri che attraversano Parchi nazionali, regionali e riserve naturali, l’evento mira a favorire una conoscenza più profonda e rispettosa del territorio montano, delle sue peculiarità ambientali e delle tradizioni locali che lo rendono unico.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare le persone alla montagna e alla sua ricchezza naturalistica e culturale, promuovendo un’escursionismo consapevole, capace di educare alla tutela dell’ambiente e, al tempo stesso, rigenerare corpo e spirito.

La collaborazione tra CAI e Federparchi conferma l’impegno congiunto per valorizzare il patrimonio paesaggistico italiano e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della sostenibilità e della memoria dei luoghi.

“In Cammino nei Parchi” non è solo un’occasione per camminare, ma un invito a rallentare, osservare, ascoltare e

imparare, lasciandosi guidare dai passi lungo i sentieri che raccontano la storia viva delle montagne italiane.

Ci sono luoghi che parlano al cuore senza bisogno di parole, sentieri che custodiscono storie di resilienza, panorami che si spalancano all’improvviso e tolgono il fiato.

È su uno di questi sentieri che, quest’anno, le sezioni CAI di tutta la Calabria si sono date appuntamento: il “Sentiero della Transumanza”, cuore pulsante della montagna verbicarese, ha accolto un’escursione storico-naturalistica promossa e curata con passione dalla Sezione CAI di Verbicaro (CS).

L’iniziativa è stata molto più di una semplice camminata: è diventata un’occasione preziosa per approfondire e

condividere antichi saperi, per ascoltare le storie di uomini e comunità che per secoli hanno solcato questi tratturi

montani, cercando pascoli migliori e una vita in armonia con la natura.

A guidare il gruppo è stato Felice Lucchese, presidente onorario della Sezione CAI di Verbicaro, che ha aperto le porte della memoria raccontando episodi toccanti della sua infanzia da pastore. I suoi ricordi, tramandati oralmente come un tempo si trasmettevano i saperi più profondi, hanno restituito voce a una civiltà pastorale che ha forgiato l’identità del territorio.

Il cammino si è trasformato in un dialogo vivo tra natura e cultura, tra generazioni e comunità.

Dopo l’escursione, i partecipanti si sono ritrovati per un momento conviviale, condivisione semplice ma autentica che ha rafforzato i legami tra le sezioni partecipanti. In segno di ricordo, il Presidente della Sezione di Verbicaro, Alberto Dito, ha consegnato a tutti i presenti un piccolo gadget simbolico e una copia del libro “Storie di Montagna.

I racconti di zio Felice”, tributo affettuoso a un patrimonio di memoria e di valori da custodire. Questo incontro non è stato solo un evento: è stato un’esperienza.

Un cammino fisico e spirituale che ha unito le sezioni CAI di tutta la Calabria sotto il segno della natura, della cultura e della tutela del territorio. Perché ci sono cammini che non si dimenticano, che insegnano a guardare il mondo con occhi nuovi e a sentire, tra il fruscio del vento e il passo che affonda nella terra, la voce antica delle montagne.

Da oltre quarant’anni, la Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (TAM) del Club Alpino Italiano si impegna a promuovere il rispetto e la salvaguardia degli ecosistemi alpini e appenninici.

La sua azione si concretizza attraverso attività di formazione, sensibilizzazione e presidio del territorio, supportata da una rete attiva di 16 Commissioni regionali e interregionali.

Uno degli strumenti fondamentali di questo impegno è il “Bidecalogo”, elaborato e aggiornato nel 2013.

Si tratta di un documento guida composto da 20 norme, pensate per orientare ogni socio CAI verso un comportamento etico e responsabile nella frequentazione della montagna.

Il Bidecalogo è un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera vivere la natura con consapevolezza e rispetto.

Consulta il Nuovo Bidecalogo e altri documenti ufficiali della Commissione Centrale TAM al seguente link.

La TAM Calabria ti aspetta!

Vuoi partecipare alle attività locali o saperne di più sul nostro impegno per l’ambiente montano?

Contatta il referente TAM della tua Sezione: è a disposizione per informazioni, curiosità e per coinvolgerti nei prossimi eventi.