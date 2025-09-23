In Cattedrale con il Cardinale Battaglia nel ricordo di don Italo Calabrò

Un appuntamento importante è stato organizzato dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova ed in particolare dalla parrocchia di San Giovanni di Sambatello, la Caritas diocesana, la Piccola Opera Papà Giovanni e il Centro Comunitario Agape.

Un’ occasione per ricordare questo grande sacerdote che ha speso la sua vita nel dono totale a Dio e poveri e la cui testimonianza è ancora oggi attuale e illuminante.

Il prossimo 25 settembre nella Basilica Cattedrale alle ore 18 il terzo evento organizzato per il centenario della nascita di don Italo Calabrò (26 settembre 1925) con il convegno ecclesiale “La vita del servo di Dio sacerdote Italo Calabrò: a servizio della Chiesa e dei poveri” che vedrà relazionare il Cardinale Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.