In Cittadella la Giornata di sensibilizzazione sulle attività di primo soccorso rivolta alle scuole

Nutrita è stata la partecipazione alla Giornata di sensibilizzazione sulle attività di primo soccorso rivolta alle scuole, organizzata, alla Cittadella regionale a Catanzaro dall’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, d’intesa con la presidente della Commissione salute del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, e con il consigliere regionale Francesco Afflitto, finalizzato a diffondere conoscenze ed abilità operative in materia di Primo Soccorso.

Una iniziativa rivolta alle scuole primarie di primo grado e alle scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie regionali.

Il consigliere Afflitto, medico chirurgo operante per diversi anni anche nella medicina d’urgenza, che ha messo a disposizione dei partecipanti le proprie competenze ed abilità, con un linguaggio semplice e comprensibile.

Esaminate le varie tipologie di traumi, come le ustioni, gli avvelenamenti, le ostruzioni delle vie aeree puntando soprattutto alla prevenzione, Afflitto ha fatto vedere quali comportamenti tenere per evitare rischi per i più piccoli. Ha coinvolto attivamente i presenti, che hanno manifestato grande interesse, con prove pratiche di disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini mediante l’uso di appositi manichini.

“Il soffocamento – ha sottolineato l’assessore Caracciolo – è una delle principali cause di morte dei bambini più piccoli. Sono, infatti, oltre 50 i casi registrati ogni anno in Italia. Contrastare questo dato e, più in generale, i traumi che interessano più frequentemente i bambini, è stata la principale leva che ci ha spinti ad organizzare questa Giornata. La nostra – ha rimarcato infine Caracciolo – vuole essere soprattutto una azione di sensibilizzazione perché la formazione in questo ambito è in grado di fare la differenza: poche e semplici manovre in grado di salvare una vita, che tutto il personale scolastico, e non solo, deve conoscere”.