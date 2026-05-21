In Consiglio Metropolitano approvati provvedimenti in materia di Bilancio, Viabilità e regolazione contabile e Opere pubbliche

Si è tenuta a Palazzo Alvaro la sessione straordinaria del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

L’Assemblea ha discusso e approvato all’unanimità l’intero ordine del giorno, in attuazione a una serie di interventi programmati dall’Ente.

I provvedimenti votati coprono ambiti di intervento diversificati, dalla viabilità alla regolarizzazione contabile, dagli investimenti in opere pubbliche alla gestione delle risorse.

Si è trattato dell’ultimo Consiglio metropolitano, prima delle elezioni amministrative che interesseranno diversi Comuni, compreso il Comune capoluogo di Reggio Calabria.

Tra gli atti approvati anche tre importanti variazioni di bilancio: la prima prevede lo stanziamento di una copertura finanziaria per la chiusura dell’anno scolastico 2025-2026 per gli assistenti educativi ed alla comunicazione degli istituti scolastici secondari di secondo grado di tutto il territorio metropolitano.

Le altre due riguardano invece due differenti stanziamenti per il Piccolo Museo San Paolo e per la struttura sanitaria Hospice Via delle Stelle.

In tema di Bilancio e risorse per le infrastrutture, è stata approvata la ratifica del decreto sindacale che dà esecuzione alla ripartizione di risorse statali per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale e metropolitana per il quinquennio 2025-2029.

Il Consiglio ha successivamente ratificato e approvato diverse variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, necessarie per adeguare i capitoli di spesa all’attuazione degli indirizzi programmatici e per far fronte ad aumenti dei prezzi, utilizzando anche l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2025.

In ambito sport e infrastrutture, sono stati approvati gli schemi di convenzione per la concessione gratuità di aree ai Comuni di Cosoleto e Gioia Tauro.

I Comuni potranno così realizzare, rispettivamente, il rifacimento del manto in erba sintetica del campo calcetto e la realizzazione di un nuovo campetto sportivo, promuovendo così lo sport e l’aggregazione sociale.

Il Consiglio ha infine provveduto al riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio, come prescritto dalla normativa (art. 194 D.Lgs. 267/2000), derivanti da sentenze e decreti giudiziari definitivi.