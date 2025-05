In Consiglio metropolitano ok alla progettazione di interventi di Edilizia scolastica e sportiva

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, assistito dal segretario generale Umberto Nucara, nel corso dell’ultima seduta, svoltasi a Palazzo Alvaro ha approvato una serie di atti tra cui una variazione al Bilancio di previsione 2025 – 2027, per annualità 2025, per spese progettazione Edilizia scolastica e sportiva con il Fondo rotativo di Cassa depositi e prestiti. Sul punto ha relazionato il vicesindaco Carmelo Versace che detiene la delega al settore, evidenziando che “si tratta del primo grande intervento da quando la legge ci ha dato le competenze in materia, e che ci consentirà, in linea con la programmazione voluta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, di adeguare tutte le 48 scuole di nostra competenza metropolitana ai migliori standard nazionali, non solo per quanto riguarda le ristrutturazioni ma anche per migliorare gli spazi e i luoghi destinati ai nostri studenti.

Puntiamo a far diventare i nostri istituti dei Campus, all’interno dei quali anche le strutture sportive avranno un ruolo non secondario”.

Nei prossimi giorni ha concluso entreremo nel dettaglio con un apposito incontro”. Sempre Versace ha relazionato sullo schema di convenzione per l’affidamento, per due anni, alla Sviprore del servizio amministrativo a supporto dell’avvocatura metropolitana.

Approvati anche gli schemi di Convenzione e di fidejussione riguardanti l’Avviso rivolto ai Comuni del comprensorio metropolitano per la selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio della Città Metropolitana.

L’aula ha approvato anche una variazione dei gruppi consiliari della Città metropolitana di Reggio Calabria. Disco verde, inoltre, per lo schema di convenzione tra la Città Metropolitana e l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, relativo al progetto ‘Goals Metro City’ e per l’accordo, sempre con l’Università Mediterranea, per gli interventi di forestazione finanziati con risorse Pnrr.

Su quest’ultimo punto ha relazionato il consigliere delegato all’Ambiente, Salvatore Fuda evidenziando “l’importanza di un provvedimento che giunge alla seconda annualità e che riguarda la piantumazione di nuovi alberi su tutto il territorio metropolitano per un’area di circa 415 ettari, con un investimento di 16 milioni di euro.

Un’attività ha aggiunto frutto di una sinergia scientifica che coinvolge anche l’università di Catania”. Con una variazione di bilancio viene approvato anche un protocollo d’intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati negli ambiti territoriali sociali del territorio metropolitano. Infine arriva l’ok anche per il Regolamento per la gestione del demanio idrico sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Anche su questo punto è intervenuto il consigliere delegato Fuda che ha ribadito “la centralità della Città metropolitana su questa competenza.

Il nuovo regolamento ha precisato viene incontro principalmente alle esigenze del comparto agricolo e si adatta alle nuove normative. Il precedente regolamento era del 2012.

Questo strumento ha concluso Fuda permetterà alle imprese e ai nostri uffici, di avere maggiore chiarezza nella gestione del demanio idrico”. Nelle fasi preliminari il consigliere metropolitano Giuseppe Marino ha posto l’attenzione sulla “gravità dei tagli delle risorse attuate dal governo nazionale sul settore viabilità che colpisce le Province e le Città metropolitane.

Era già difficile mantenere le manutenzioni metropolitane ha ricordato Marino con questo ulteriore taglio diventa tutto più in salita”.

“Con il sindaco Giuseppe Falcomatà ha concluso lo abbiamo segnalato anche al ministro Salvini, nel corso dell’incontro avuto in Prefettura a Reggio Calabria”.