In Consiglio metropolitano ok all’aggiornamento del Piano di riforestazione urbana ed extraurbana 2023/2024 con fondi Pnrr

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria convocato oggi in sessione straordinaria e urgente, e presieduto dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, con il supporto del segretario generale Umberto Nucara ha approvato una serie di atti di bilancio e ratifiche di attività, illustrate in aula dal consigliere delegato Giuseppe Ranuccio, tra cui:

partecipazione della Città metropolitana di Reggio Calabria alla celebrazione della settimana di azione contro il razzismo;

approvazione schema di Convenzione per la realizzazione del progetto Giro ciclistico della Città metropolitana di Reggio Calabria;

proposta ‘Goal metrocity’, progetto per l’attuazione territoriale della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile tra il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e la Città metropolitana di Reggio Calabria, per un importo di circa 166 mila euro, illustrato in aula dal consigliere delegato Salvatore Fuda e che coinvolge anche l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Di particolare interesse è stata l’approvazione dello schema di contratto per l’affidamento degli interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, annualità 2023/2024, finanziati dal Pnrr.

Il provvedimento, già in fase di attuazione su tutto il territorio metropolitano, su un’area di circa 415 ettari, per un ammontare di circa 16 milioni di euro, è stato illustrato dal consigliere delegato Salvatore Fuda, che ha aggiornato l’aula ‘Repaci’ di Palazzo Alvaro circa gli altri interventi in itinere “in questo caso ha affermato si tratta di due zone.

La prima fa riferimento ai territori dei Comuni di Campo Calabro, Roccella Jonica, Palmi e Roghudi, per complessivi 29 ettari, ed un investimento di circa 1,250 milioni di euro.

La seconda zona, per circa 50 ettari, fa riferimento ai Comuni di Condofuri, Roccaforte del Greco e Roghudi, con una cifra di circa 2,150 milioni di euro.

L’aver affidato alla società partecipata Castore, l’esecutività degli interventi di riforestazione ha aggiunto Fuda ci consente di accelerare le attività garantendo la tempistica prevista dal Pnrr”. Sul punto è intervenuto anche il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace che ha voluto evidenziare,

“Importante seduta con tanti punti all’ordine del giorno, con alcune ratifiche di deliberazioni sindacali, ma l’attenzione del Consiglio metropolitano si è concentrata soprattutto sul bando forestazione, finanziato con fondi Pnrr, che permetterà la continuazione dell’affidamento di un servizio essenziale per i territori e per i Comuni dell’area metropolitana, alla nostra società partecipata Castore.

Abbiamo approvato anche un provvedimento importante per il Comune di Reggio Calabria, attraverso cui ha evidenziato abbiamo previsto delle risorse per il progetto di riqualificazione dell’area Foro Boario, a pochi passi dal centro storico, nel solco del processo di riconversione urbana di alcuni luoghi strategici, che, su come programmato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, aiuteranno a rendere ancora più bella e attrattiva la nostra città”.