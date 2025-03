In corso il completamento degli interventi idraulici lungo il tratto della Ss280 dei due mari a Lamezia Terme

Sono in fase di completamento gli ultimi interventi di ripristino del sistema di regimazione delle acque meteoriche sulla statale 280 ‘Dei Due Mari’, nell’area dove si è reso necessario ricostruire il corpo stradale a seguito dell’evento metereologico avverso a carattere alluvionale, che nel mese di ottobre 2024 ha causato il cedimento del piano viabile nel comune di Lamezia Terme.

Gli interventi sono stati avviati al termine delle attività interferenti che hanno riguardato i lavori al cavalcavia sulla SS280.

Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, e fino alla fine dei lavori che prevedono interventi anche su barriere spartitraffico e pavimentazioni, il traffico veicolare in direzione Lamezia Terme, Stazione FS e A2, dal km 3,370 al km 2,400,sarà deviato sulla carreggiata opposta con divieto di sorpasso, distanza minima obbligatoria di 50m e limite di velocità di 30 km/H.

Inoltre, nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 22:00, dal km 3,370 al km 1,000 è in vigore il divieto di transito, in direzione Lamezia Terme, Aeroporto, Stazione FS e A2, ai trasporti eccezionali con larghezza superiore ai 3 metri.

