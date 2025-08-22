In memoria di Felice Maurizio D’Ettore, primo anniversario della scomparsa del garante nazionale dei diritti delle persone private dalla libertà personale

A distanza di un anno dalla improvvisa scomparsa del presidente del collegio del Garante

nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il calabrese Felice Maurizio

D’Ettore, mi preme rivolgere ed esprimere qualche pensiero in ricordo della sua memoria.

Avvocato e docente universitario stimato ed apprezzato, negli otto mesi di mandato che

hanno preceduto la sua scomparsa D’Ettore ha svolto un ruolo di grande rilievo, impresa

non facile e per niente scontata ove si consideri l’encomiabile lavoro svolto negli otto anni

precedenti dal suo predecessore. Ma al di là dell’infaticabile impegno istituzionale e delle

indiscusse capacità professionali, D’Ettore era anche e soprattutto una persona onesta,

ironica e di grande umanità. Di certo – va detto – non era persona che amava stare al centro

dei riflettori. Non a caso appena due giorni prima della morte del Garante nazionale, dalle

pagine de “Il Dubbio” Errico Novi segnalava opportunamente come sull’emergenza

carcere, il dramma dei suicidi e il sovraffollamento D’Ettore avesse in corso da tempo

interlocuzioni importanti con il Ministro Nordio aventi ad oggetto le misure deflattive da

adottare. In altri termini Novi palesava come, a dispetto di certe critiche (a dir poco

prevenute), l’allora Garante nazionale stesse lavorando “sotto traccia” all’attuazione di

proposte legislative in grado di assicurare al sistema penitenziario italiano l’auspicato

“cambio di passo”, quello invocato da alcuni decenni e mai attuato. Il tempo – ahimè – è

mancato, in una torrida giornata di agosto Maurizio D’Ettore ci ha lasciati, improvvisamente

e prematuramente. Rimane e rimarrà sempre il suo instancabile impegno, rimane e rimarrà

sempre il sorriso, l’empatia e la commozione con cui Maurizio accoglieva le persone

costrette a vivere la propria esistenza in pochi impercettibili metri. Il resto è cronaca, una

cronaca triste ed amara che ci notizia quasi ogni giorno di occasioni mancate “sul carcere e

per il carcere”, nonostante i reiterati appelli del Presidente della Repubblica, del Papa e

dell’intero mondo penitenziario.