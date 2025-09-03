In occasione della festa patronale, le gallerie Limina e Torbido restano aperte al traffico dal 6 all’8 settembre

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari in occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno e secondo quanto condiviso con i soggetti istituzionali coinvolti nel corso dei Comitati Operativi Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria, le gallerie ‘Limina’ e “Torbido” rimarranno aperte al traffico durante i giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 settembre.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore fluidità dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali per l’allestimento dei concerti previsti nei giorni della festività, per la serata di venerdì 5 settembre, la chiusura delle gallerie verrà posticipata alle ore 24:00 anziché le 22:00 con la riapertura posticipata alle ore 7:00 anziché le 6:00.

