In occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, Villapiana celebra la festa compatronale di San Francesco di Paola riscoprendo il valore della comunità.

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

SABATO 3 MAGGIO

Dalle 18 |Centro storico: Giochi tradizionali, rievocazione storica del Borgo e mostra fotografica in occasione della festa del compatrono “San Francesco di Paola”

In occasione della festa compatronale di San Francesco di Paola, il Borgo di Villapiana si veste di “comunità”. Le antiche tradizioni dei giochi popolari e dell’incanto verranno rivisitate in una veste più moderna e attuale, grazie alla collaborazione tra il Comune di Villapiana e le associazioni del territorio.

IN PROGRAMMA:

La rievocazione storica del borgo, a cura del regista Pino Nigro, ci permetterà di fare un viaggio nel tempo per riscoprire le radici e la storia del nostro amato borgo. Dalle origini medievali alle influenze culturali e artistiche, ogni angolo del centro storico racconterà una storia unica.

La mostra fotografica a cura dell’associazione “Villapiana Borgo attivo” permetterà di fare, attraverso installazioni fotografiche all’aperto, un viaggio dai tempi antichi, ad oggi, del borgo storico di Villapiana.

Il fulcro centrale della serata sarà rappresentato dai giochi tradizionali, a cura del “Comitato Villapiana in festa” per l’occasione accompagnati da una parata di sbandieratori. Giochi antichi e peculiari del territorio villapianese, come il gioco del coniglio, la ruota del prosciutto, la corsa coi sacchi e la gara degli spaghetti permetteranno di vivere momenti di comunità e condivisone, alla riscoperta dei momenti autentici di un tempo.

DOMENICA 4 MAGGIO

A partire dalla mattina con i tradizionali “colp scur”, botti che risveglieranno la comunità Villapianese, il giorno di festa ha inizio.

Il giro bandistico per le vie del borgo, la SS Messa e la processione nel pomeriggio terminano con “l’incanto”, tradizione tornata in vita dopo 40 anni, una riffa di prodotti tipici offerti dalla comunità Villapianese.

La festa si conclude con il concerto dei Matia Bazar e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

«Borghi Autentici sostiene e rappresenta una parte significativa di quell’Italia nascosta, che ogni giorno trova le sue motivazioni per avviare iniziative ed azioni progettuali di sviluppo strategico.

E’ un’Italia che punta sulla riscoperta e riqualificazione della propria identità; un’identità che si manifesta nelle pieghe originali della sua storia, nelle tradizioni dei luoghi, nella loro conformazione morfologica espressa nel paesaggio, nella cultura produttiva artigianale; ossia, in una frase, nel proprio modo di vivere.

Borghi Autentici d’Italia, quindi, promuove un percorso articolato di sviluppo in sede locale, un approccio che considera i patrimoni esistenti quali punti di partenza per costruire strategie concrete e attuabili di miglioramento del contesto sociale, ambientale e produttivo locale, partendo dalle risorse e dalle opportunità presenti, allo scopo di elevare le condizioni di vita della popolazione e rendere attraente “lo stare”, il vivere e il lavorare in quel luogo».

COME RAGGIUNGERE IL BORGO:

IN AUTO:

Da Nord (ad esempio da Bari, Taranto, o dalla costa adriatica): Prendere l’autostrada A14 in direzione sud fino a Taranto, poi proseguire sulla SS106 Jonica in direzione Reggio Calabria. Uscire a Villapiana Lido o Villapiana Scalo, a seconda della destinazione precisa nel comune.

Da Sud: Percorrere la SS106 Jonica in direzione nord (Taranto). Uscire a Villapiana Scalo o Villapiana Lido.