In Piazza Italia a Reggio Calabria aperto il villaggio del Festival Cosmos 2025

In Piazza Italia a Reggio Calabria è stato attivato il villaggio del Festival Cosmos 2025, un’ampia area con gli stand curati da Polizia di Stato, Carabinieri, Aeronautica militare, Guardia costiera, Istituto nazionale di astrofisica, Università Mediterranea e Università della Calabria.

La manifestazione internazionale, dedicata alla divulgazione scientifica rivolta agli studenti è promossa ed organizzata dalla Città Metropolitana, d’intesa con il planetario metropolitano Pythagoras in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari esteri e la Società astronomica italiana.

Sono state numerose le visite di studenti presso gli stand di Piazza Italia, a testimonianza di un interesse crescente e curiosità dei più giovani verso le materie scientifiche.