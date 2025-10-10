Senza categoria

In Piazza Italia a Reggio Calabria aperto il villaggio del Festival Cosmos 2025

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
73 minuto di lettura
Festival Cosmos - reggio
Festival Cosmos - reggio

In Piazza Italia a Reggio Calabria è stato attivato il villaggio del Festival Cosmos 2025, un’ampia area con gli stand curati da Polizia di Stato, Carabinieri, Aeronautica militare, Guardia costiera, Istituto nazionale di astrofisica, Università Mediterranea e Università della Calabria.

La manifestazione internazionale, dedicata alla divulgazione scientifica rivolta agli studenti è promossa ed organizzata dalla Città Metropolitana, d’intesa con il planetario metropolitano Pythagoras in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari esteri e la Società astronomica italiana.

Sono state numerose le visite di studenti presso gli stand di Piazza Italia, a testimonianza di un interesse crescente e curiosità dei più giovani verso le materie scientifiche.

Non si è trattato solo di un’attività di informazione, ma anche di dimostrazioni pratiche sugli studi e sulle ricerche tecnologiche.

Grazie al Festival Cosmos, l’amministrazione metropolitana, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, prosegue l’impegno rivolto ai giovani e al territorio, sempre più attrattivo ed in grado di esprimere alte competenze anche nel campo dell’alta istruzione.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
73 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio