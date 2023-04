In porto la nave da crociera Silver Dawn, l’accoglienza della Metrocity e del Comune

La Città di Reggio Calabria accoglie la Silver Dawn, la prima delle navi da crociera in arrivo al porto reggino nel 2023.

Sulla banchina dello scalo portuale questa mattina, ad accogliere il Comandante della nave del gruppo SilverSea, insieme agli altri ufficiali, il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, che insieme ai rappresentanti del Comune di Reggio Calabria, il Sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, gli Assessori Angela Martino e Domenico Battaglia, il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, e alle altre autorità cittadine, ha dato il benvenuto agli ospiti, omaggiandoli di alcuni cadeaux istituzionali simbolo della città dei Bronzi.

La nave da crociera arrivata in porto è la prima della serie di approdi programmati in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. In questo caso l’approdo ha previsto una sosta lunga, dalle 7.00 del mattino fino alle 22.00.

La Silver Dawn, terza nave della classe Muse del gruppo SilverSea, ha una lunghezza di 212 metri, una stazza lorda di 40.855 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri. Le 298 spaziose cabine della nave sono tutte suite, caratteristica che distingue Silversea nel panorama crocieristico.

Si tratta quindi, come gli stessi operatori hanno affermato, di “un circuito legato al turismo di lusso”, di un flusso di visitatori in grado di mobilitare un cospicuo indotto economico, per un settore, quello del turismo crocieristico, sul quale Reggio Calabria vuole puntare con convinzione.

“E’ stato un piacere ed un onore poter accogliere il Comandante della nave con il suo equipaggio. Spero che i visitatori abbiano modo di apprezzare le tante bellezze che il territorio della Città Metropolitana racchiude.

Per garantire la migliore accoglienza sono stati predisposti dalle agenzie territoriali dei tour dei luoghi più caratteristici, ma anche la possibilità di visitarli in maniera autonoma, in taxi, con il bus cabrio, o anche a piedi girando per le vie del centro, tra il Museo Nazionale ed il Lungomare Falcomatà.

Ancora una volta la nostra città dimostra di farsi trovare pronta ad un appuntamento importante. Il nostro territorio sta crescendo, lo dimostrano le tante iniziative di pregio che stanno caratterizzando questo periodo. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno collaborato per fare in modo che i crocieristi fossero accolti a dovere. E’ stato un ottimo lavoro di squadra, in una sinergia collaudata che vogliamo e dobbiamo implementare ed arricchire”.

Sono diverse le iniziative programmate per l’accoglienza dei crocieristi nell’ambito del tavolo operativo al quale hanno preso parte il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana e la Camera di Commercio.

Predisposto un servizio di accoglienza con guide e materiali promozionali, in collaborazione con Touring Club, il servizio City Tour con il bus scoperto di Atam, ed uno speciale punto di esposizione e degustazione di prodotti tipici, organizzato con la supervisione della Camera di Commercio in collaborazione con le migliori aziende del territorio, presso i locali del mercato ittico, punto di partenza e di arrivo del bus cabrio.

“Siamo soddisfatti del circuito di accoglienza messo in piedi ha commentato il sindaco facente funzioni del Comune Paolo Brunetti il lavoro sinergico messo in campo ha consentito di organizzare un sistema complessivo in grado di accogliere al meglio i crocieristi, proponendo loro già dentro il porto un assaggio delle nostre eccellenze paesaggistiche e culturali, ma anche culinarie, coinvolgendo attraverso Camera di Commercio alcune delle realtà produttive del settore agroalimentare.

Spero che il tessuto imprenditoriale possa giovarsi in termini economici e di crescita dall’apertura di questo nuovo orizzonte del turismo crocieristico. Il nostro obiettivo è quello di farci trovare pronti per costruire sempre meglio un’offerta turistica in grado di attrarre nuovi operatori del settore. Da questo punto di vista c’è tanto da fare e noi stiamo lavorando per ampliare il circuito”.