In quinta Commissione consiliare audita l’ADOC: Associazione Difesa ed Orientamento dei Consumatori

L’ultima seduta della quinta Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Giovanni Latella, ha registrato l’audizione dell’A.D.O.C.- Associazione Difesa ed Orientamento dei Consumatori- nella persona del presidente Antonio Verduci.

L’audizione è stata occasione di confronto e riflessione sul delicato tema del supporto ai Consumatori; soprattutto in un momento di grande confusione rispetto ad uno scenario globale governato dal mercato e dal marketing selvaggio e dagli acquisti on line.

In ciò risiede la ragione della scelta di calendarizzare questo appuntamento fortemente voluto sia dal presidente Giovanni Latella che dal consigliere Pino Cuzzocrea il quale, intervenendo durante i lavori, ha ringraziato l’ADOC per l’importante contributo offerto all’intera Commissione rispetto al lavoro svolto quotidianamente su tutto il nostro territorio supportando centinaia di cittadini da moltissimi anni.

Le dichiarazioni del Presidente ADOC, dott. Antonio Verduci, hanno tradotto al meglio il concetto di servizio al consumatore; con grande senso etico e sociale.

In una società di mercato globale (dove ci sono migliaia di offerte, prodotti, promozioni e non sempre è facile per il cittadino orientarsi) Verduci ha sottolineato l’importanza di una struttura che difenda chi acquista.

L’ ADOC, con 186 sedi attive su tutto il territorio nazionale, svolge un’attività di informazione fondamentale veicolando ed indirizzando il cittadino in base alle esigenze che vengono rappresentate; soprattutto al cospetto di chi si affida a pubblicità generaliste finendo con il trovarsi in contratti non adatti alle proprie esigenze .

Si è parlato anche di tutela dei lavoratori, laddove ci sono errori o ritardi burocratici, supporto per acquisti online, monitoraggio sui siti per rischiano truffe o raggiri.

Il consigliere Filippo Quartuccio ha chiesto quali fossero i settori di mercato o gli ambiti a maggiore rischio per il consumatore ed il presidente ADOC ha ribadito, quale esempio eclatante, che il mercato libero dell’energia è stato uno dei settori in cui maggiormente è stata fatta richiesta del loro supporto.

A fine dei lavori il presidente della Commissione, Giovanni Latella, ha invitato l’ADOC ad un nuovo confronto qualora riuscissero a produrre un documento con un esempio di sintesi di risparmi possibili per una famiglia media; al fine di divulgarlo facendo comprendere al meglio l’importanza e la rilevanza di associazioni che aiutino, orientino e supportino in ogni fase il consumatore.