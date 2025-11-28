In tutte le piazze d’Italia tornano anche quest’anno le Stelle di Natale AIL

L’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma rinnova l’appuntamento con la Manifestazione Stelle di Natale 2025, che si terrà in tutte le piazze d’Italia nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre.

Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della Presidente dell’AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per finanziare l’acquisto di macchinari necessari all’ematologia locale.

Da allora, questa iniziativa è cresciuta, trasformandosi in un simbolo di solidarietà e speranza in tutto il Paese.

Oggi, con una donazione minima di 15 euro, puoi contribuire a finanziare la ricerca scientifica, l’assistenza domiciliare e il supporto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.

In molti stand troverai anche la scatola di cioccolatini da 350 grammi, disponibili sempre grazie alla donazione minima di 15 euro.

Sono tantissimi i volontari AIL che, con passione e impegno, vi aspettano nei comuni delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro.

Ecco un elenco, in continuo aggiornamento, delle località dove potrete trovare la vostra Stella di Natale AIL:

• Reggio Calabria e provincia:

Bagnara Calabra, Bagaladi, Bivongi, Bova Marina, Campo Calabro, Camini, Cardeto, Casignana, Cataforio, Cittanova, Condofuri, Delianuova, Galatro, Gallina, Gallico Superiore, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Laureana di Borrello, Lazzaro, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Melito P. Salvo, Melicucco, Molochio, Monasterace, Mosorrofa, Motta S. Giovanni, Oppido, Palmi, Palizzi, Portigliola, Placanica, Rizziconi, Saline Ioniche, San Giorgio Morgeto, Scilla, Santa Cristina, San Giovanni di Gerace, Scido, Seminara, Siderno, Sinopoli, Sant’Eufemia, San Procopio, Taurianova, Trunca, Villa San Giovanni.

• Vibo Valentia, Catanzaro e provincia:

Brattirò, Maierato, Rombiolo, Ricadi, San Calogero, San Costantino, Spadola, Limbadi, Filadelfia, Tropea, Parghelia, Nicotera, Vallelonga, Vibo Valentia, Zungri, Pianopoli, Lamezia Terme, Feroleto Antico, Girifalco, Acconia, Soverato, Cutro, Guardavalle, Conflenti, Cerva

Trova il punto vendita più vicino a te sulla mappa aggiornata sul nostro sito www.ailreggoicalabria.it e suoi nostri canali social ufficiali

Orari degli stand in piazza:

• Venerdì 5 dicembre: dalle 9:00 alle 20:00

• Sabato 6 dicembre: dalle 9:00 alle 20:00

• Domenica 7 dicembre: dalle 9:00 alle 20:00

• Lunedì 8 dicembre: dalle 9:00 fino a esaurimento scorte

Contatti e prenotazioni

Per ulteriori informazioni o per prenotare la tua Stella di Natale o i Sogni di Cioccolato, puoi contattare la segreteria AIL Reggio Calabria e Vibo Valentia:

• telefono: 0965.24341

• email: ail.reggiocalabria@ail.it

• social media: seguiteci su Facebook e Instagram con l’hashtag #buonastella e #StelleAIL2025.

Aiutaci a illuminare il Natale e a sostenere la vita di chi lotta contro le malattie ematologiche.

Ti aspettiamo in piazza!