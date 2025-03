Inaugurata a Isola Capo Rizzuto l’Oasi Canina “Orme di Legalità”

Isola Capo Rizzuto ha finalmente il suo canile, ma non uno qualunque: un’Oasi Canina della Legalità, nata su un terreno confiscato alla criminalità organizzata.

Un progetto dal forte valore simbolico e sociale, che punta non solo a offrire un rifugio dignitoso agli animali, ma anche a contrastare il fenomeno del randagismo e a restituire alla comunità un bene sottratto all’illegalità.

L’inaugurazione si è svolta ieri mattina alla presenza del sindaco Maria Grazia Vittimberga, accompagnata dal Vicesindaco Raffaele Gareri, dal Presidente del Consiglio Comunale Luigi Rizzo e dagli assessori e dai consiglieri di maggioranza.

Presenti anche diverse associazioni locali, tra cui Fare Ambiente ODV e Corpo Forestale ODV, che si occuperanno della gestione della struttura dopo aver partecipato alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune nei mesi scorsi. Tra le autorità, ha preso parte all’evento il Tenente Emanuele Stefano della Tenenza di Isola Capo Rizzuto,

Il sindaco Maria Grazia Vittimberga, dopo il tradizionale, ed ormai consueto, taglio del nastro, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza del riutilizzo dei beni confiscati, non solo come strumento di giustizia, ma anche come opportunità di sviluppo per la comunità:

“Oggi è un giorno speciale, non solo inauguriamo un’opera pubblica, ma facciamo qualcosa di più: pensiamo ai nostri amici a quattro zampe, qualcosa che ogni amministrazione dovrebbe sempre avere a cuore. In questi anni abbiamo realizzato scuole, piazze, parchi, strade e musei, ma oggi è diverso.

Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione dei beni confiscati, una priorità per la nostra amministrazione”.

Il Sindaco ha poi rivolto un ringraziamento particolare è stato rivolto alle forze dell’ordine, alla Tenenza dei Carabinieri, alla Polizia Locale, agli uffici comunali e alle associazioni del territorio.

Il primo cittadino ha poi voluto menzionare Libera Terra Joniche, che ha ceduto il terreno su cui è stata realizzata l’oasi, e le associazioni Fare Ambiente e Corpo Forestale, che ne cureranno la gestione.

“L’Oasi Canina della Legalità -ha ribadito il Sindaco- non è un parcheggio per animali, ma un luogo di incontro, un’occasione per sensibilizzare la comunità e favorire l’adozione, affinché i nostri amici a quattro zampe possano trovare una famiglia che li accudisca con amore”.

Infine, ha ricordato con orgoglio che, durante un incontro pubblico sui ben Isola Capo Rizzuto è stata riconosciuta come uno dei comuni più virtuosi della Calabria: “Mi sono commossa, Isola merita questo”.