Inaugurata la “Green Island” a Lattarico, a partire da agosto l’area sarà resa fruibile all’utenza

Anas inaugura la “Green Island” situata nell’area di parcheggio “Contessa Soprana”, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano, nel comune di Lattarico (CS).

L’infrastruttura, riqualificata con l’attivazione dei servizi igienici e l’ammodernamento degli spazi dedicati alla sosta, sarà aperta alla piena fruizione dell’utenza autostradale a partire dal mese di agosto, fatte salve eventuali anticipazioni che saranno all’occorrenza comunicate a mezzo stampa.

Il fiore all’occhiello del progetto sarà operativo già dal prossimo mese di agosto: Anas ha infatti definito l’imminente apertura delle innovative postazioni di ricarica elettrica ad alta potenza.

“Questo fondamentale tassello ha dichiarato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme permetterà agli utenti di rifornire i propri veicoli durante la sosta, promuovendo concretamente la transizione ecologica e rispondendo alle nuove esigenze di una mobilità sempre più sostenibile.

La “Green Island” si propone come un modello di hub energetico autosufficiente: l’integrazione di sistemi di produzione da fonti rinnovabili, tra cui l’impianto fotovoltaico dedicato”.

Per assicurare la massima efficienza dei servizi offerti, è stato istituito un presidio tecnico dedicato: personale qualificato si occuperà del costante monitoraggio e della gestione operativa degli impianti tecnologici, garantendo elevati standard di qualità per tutti i viaggiatori.

L’opera si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’A2 e nel piano ANAS Smart Road, confermando l’impegno costante dell’azienda nel coniugare l’innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.