Inaugurata la mostra “Il maestrino della musica”: mostra a fumetti su Cilea
L’idea è quella di declinare e narrare la vita di Cilea con tre linguaggi artistici differenti: quello figurativo del fumetto, il cinema e la musica.
Martino Parisi, ripercorrendo alcuni passaggi della vita del compositore, ha sottolineato l’importanza di dedicargli questo spazio all’interno del Festival che porta il suo nome; soprattutto per la fama mondiale che acquisì con le sue musiche ed il suo stile portando in giro alto il nome della Calabria.
In esclusiva assoluta il 25 sera, durante la proiezione del documentario, la cittadinanza avrà modo di addirittura di ascoltare la voce di Cilea ed il messaggio che lasciò alla Calabria intera prima della sua morte; oltre che di conoscere altri aspetti della sua vita. Sarà un evento ricco di sorprese.
La mostra ha attratto la curiosità di molti visitatori e turisti; tra cui molti giovani e giovanissimi ed è accompagnata da musiche scelte, in sottofondo, che ne rafforzano la suggestione e l’impatto emozionale.