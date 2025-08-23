Inaugurata la mostra “Il maestrino della musica”: mostra a fumetti su Cilea

Si è svolta stamattina, con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, l’inaugurazione della mostra “Il maestrino della musica”: mostra a fumetti dedicata al grande compositore Francesco Cilea.

La mostra, curata ed organizzata dall’Accademia Pentakaris con la direzione artistica di Martino Parisi, è stata ospitata dal foyer del Teatro Comunale e sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 29 di agosto.

Le tavole esposte, che raccontano la vita di Cilea, sono state curate dal fumettista e drammaturgo Domenico Loddo che ha spiegato come la conoscenza approfondita della vita del compositore abbia consentito di tradurre in segno la sua essenza tracciandone una storia curiosa, oltre che interessante.

La mostra inaugura, di fatto, il “Cilea Liric & Classic Music Festival”, realizzato dal Comune di Reggio grazie ai fondi del Pn Plus, ormai alla sua seconda edizione; dopo il successo dello scorso anno.

Il direttore artistico Martino Parisi ha voluto evidenziare le ragioni della scelta di questa mostra che fa parte di una trilogia di eventi dedicati al compositore palmese: da oggi si parte con la mostra, poi lunedi 25 un documentario all’Arena dello Stretto (con a seguire una performance musicale) e martedì 26 un concerto pianistico presso le colonne di Tresoldi; con la suggestiva ed unica cornice paesaggistica dello Stretto.