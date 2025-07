Inaugurati gli alloggi della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro

Efficientamento energetico, riduzione dei consumi elettrici e promozione di energie rinnovabili sono gli elementi posti al centro della realizzazione degli alloggi di servizio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, inaugurati stamattina alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.

A fare gli onori di casa, il Comandante della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, Martino Rendina, accompagnato dal Direttore marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica, Giuseppe Sciarrone e dal Presidente della Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, il presidente Andrea Agostinelli si è rivolto all’intera Comunità portuale presente ed ha evidenziato il valore dell’intenso lavoro svolto, nel corso degli anni, in piena sinergia con l’Autorità marittima e ha detto:

<<Bene Eccellenza. Finisco o dovrei finire dove ho cominciato nel lontano 2015, quando arrivai a Gioia ancora in servizio nella Marina Militare Italiana, indossando i gradi di capitano di Vascello…

E fatemi indossare per una volta i militari, oggi che termino il mio mandato con la inaugurazione dei nuovi alloggi della Guardia Costiera, l’ennesima infrastruttura progettata e realizzata a favore del porto e della comunità portuale, e di una componente fondamentale della comunità portuale, la Guardia Costiera, appunto, esattamente come sta avvenendo per la casa del portuale, che sta prendendo forma nell’area del Terminal MCT.

Esattamente come sta avvenendo con la riqualificazione urbana e stradale dell’asse attrezzato che collega Gioia con San Ferdinando e Rosarno, di cui siamo Ente attuatore.

Esattamente come è avvenuto a Crotone due mesi fa con la inaugurazione del Lungomare del Portovecchio. Esattamente come avverrà fra qualche tempo con la nuova sede della Corporazione dei Piloti dello Stretto, per il quale abbiamo approvato lo stanziamento delle risorse necessarie.

Il porto, infatti, si compone non solo di banchine e di navi, ma anche di un corollario di infrastrutture materiali ed immateriali e comunque accessorie che lo rendono moderno, efficiente e sostenibile e dunque complimenti alla mia Area Tecnica dell’lng. De Maria e alla Impresa Samoa, che ha edificato in tempi assai rapidi un complesso residenziale così gradevole ed eco sostenibile.

Oggi consentitemi di parlare da Ammiraglio Ispettore della Guardia Costiera, quella Guardia Costiera che due giorni fa ha festeggiato i 160 anni dalla sua costituzione.

In questa veste, devo risaltare il ruolo che la Guardia Costiera esercita in questo porto dagli equilibri delicatissimi. I miei maestri, cito per tutti l’Ammiraglio Raimondo Pollastrini, parlavano di sicurezza produttiva, quella sicurezza produttiva che qui si è realizzata compiutamente.

Tutela del lavoro portuale, sicurezza degli accosti e delle operazioni portuali, pur in terminals sterminati e performance sbalorditive che rendono Gioia Tauro il porto più importante del Paese.

Senza menzionare il fatto che in questo porto convivono praticamente da sempre Terminals che fanno riferimento a gruppi armatoriali molto diversi, e ciascuno leader nel proprio segmento merceologico.

Ricordo ancora il lavoro congiunto svolto con tutti i Comandanti succedutisi dopo il mio insediamento a Reggio Calabria come Direttore Marittimo e a Gioia come Commissario straordinario.

Comandanti Barbagiovanni Minciullo, Chirico, Carbonara, Salvemini, Zagarola e l’ottimo Martino Rendina: praticamente quasi la metà dell’Albo d’onore della capitaneria di Gioia Tauro: sono trascorsi 12 anni e con tutti il dialogo è stato costante e proficuo e con alcuni abbiamo registrato una piena sintonia.

Insieme, senza scordare i servizi tecnici nautici, abbiamo portato Gioia Tauro dallo sprofondo di crisi gravissime ai vertici nazionali e a prospettive di sviluppo ancora più esaltanti. Abbiamo proprio di recente definito con il totale concerto della Direzione Marittima e con tutti i Comandanti di porto regionali le linee di sviluppo del Documento di Pianificazione strategica di sistema per tutti porti calabresi e per quanto riguarda Gioia Tauro l’ultimo traguardo che abbiamo tagliato insieme è stata la destinazione cantieristica e riparazioni navali della banchina di ponente, che ho deciso di denominare da oggi in avanti “banchina Eranova” un’altra importantissima funzione portuale che abbiamo aggiunto a questo porto straordinario.

Ora ci aspetta la ri-sagomatura della banchina di ponente ma soprattutto l’allargamento irrinunciabile della imboccatura portuale.

L’ Autorità Portuale e Autorità Marittima non sono solo presidi di legalità imprescindibili, ma anche fondamentali fattori di sviluppo economico e sociale, in una Regione che ha ancora oggi assoluto bisogno dell’una come dell’altro. Lunga vita alla Guardia Costiera e lunga vita al porto di Gioia Tauro!>>.