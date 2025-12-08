Inaugurato il Baby Pit Stop nella biblioteca comunale di Gioia Tauro

È stato inaugurato, all’interno della Biblioteca Comunale di Gioia Tauro, il primo 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐏𝐢𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐩 presente in un luogo culturale dell’intera provincia di Reggio Calabria e uno dei pochi su tutto il territorio regionale. Un traguardo importante, che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere una cultura dell’accoglienza e della cura verso i più piccoli e le loro famiglie.

Un riconoscimento particolare va all’attività Universo Bimbo, che ha contribuito in modo significativo all’allestimento dell’area dedicata alla selezione di libri per bambini, fornendo materiali e supporto essenziali per rendere lo spazio confortevole, funzionale e a misura di famiglia.

L’assessore alla 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚, promotrice e artefice del progetto, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di questo nuovo servizio: «Il Baby Pit Stop rappresenta un gesto concreto di vicinanza ai nuovi nati e alle loro famiglie. Offrire uno spazio sicuro e confortevole per l’allattamento e il cambio pannolino all’interno della biblioteca significa sostenere la crescita culturale fin dalla primissima infanzia».

L’inaugurazione si è inserita nella cornice della cerimonia di benvenuto ai nuovi nati, evento dedicato alle famiglie gioiesi, aperto dal Sindaco di Gioia Tauro 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐚 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚. A seguire, l’assessore Speranza ha ricordato i risultati ottenuti in campo culturale: dall’apertura del Baby Pit Stop all’acquisizione di nuovi fondi per l’ampliamento del patrimonio librario, fino al recente processo di digitalizzazione della biblioteca, che consente agli utenti di consultare i volumi in modalità telematica 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite computer o smartphone.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche l’avvocato 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨, referente 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐄𝐅, che ha sottolineato l’importanza dell’allattamento al seno per lo sviluppo armonioso del bambino. A seguire, il referente Nati per Leggere, 𝐓𝐢𝐳𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚, ha ribadito il valore dei cinque minuti al giorno di lettura in età prescolare, promuovendo la lettura ad alta voce in famiglia come strumento di crescita relazionale ed educativa.

Le conclusioni sono state affidate alla delegata alla Sanità del Comune di Gioia Tauro, il consigliere 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐲 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐨, che ha evidenziato quanto la lettura influenzi positivamente lo sviluppo mentale e fisico dei più piccoli, rappresentando una vera risorsa per il loro futuro.

Nella stessa mattinata, inoltre, sono stati firmati il 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐝’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞 e il 𝐏𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚, due strumenti fondamentali per rafforzare l’impegno della città nella promozione della lettura sin dalla prima infanzia e nella costruzione di una rete culturale condivisa. Le firme rappresentano un ulteriore passo in avanti verso una Gioia Tauro più attenta, partecipe e orientata alla crescita educativa e sociale di tutta la comunità.

Con questo nuovo servizio, la Biblioteca Comunale di Gioia Tauro si conferma un luogo accogliente, innovativo e inclusivo, capace di coniugare cultura, cura e comunità.