Inaugurazione villaggio Bergarè, il Sindaco Falcomatà: “Qui cuore pulsante di un’economia sana e che valorizza l’identità del nostro territorio”

“Un’iniziativa che si ripete, si migliora e che si arricchisce di tante novità, grazie ad una sinergia istituzionale che punta su ciò che rappresenta meglio la nostra identità e il nostro patrimonio agroalimentare”.

Queste le parole del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà intervenuto al momento inaugurale di Bergarè.

“La missione che ci proponiamo di raggiungere con eventi come questo sottolinea è quello di creare una rete pubblico-privata che metta assieme le esigenze della filiera del bergamotto, con le aziende che lavorano ed esportano il prodotto, ma soprattutto, con buyers internazionali, che, grazie alla grande attività di promozione e valorizzazione del nostro oro verde, riconoscono l’inestimabile valore economico e sociale che rappresenta per l’intero territorio della Città Metropolitana”.

“Questa quarta edizione di Bergarè sarà accompagnata da eventi collaterali, appositamente programmati e voluti come il progetto DIGITALIZE che coinvolge stakeholders provenienti da otto Paesi europei, finalizzato a promuovere attività e scambi culturali sul tema della digitalizzazione e della sostenibilità del turismo, favorendo l’uso di strumenti innovativi per migliorare l’esperienza dei visitatori, attrarre nuovi target di turisti, promuovere appunto la sostenibilità e l’innovazione nel settore turistico”.

“Grazie a tutte le aziende e alle associazioni che animeranno, da qui ai prossimi giorni, una kermesse che possiamo definire istituzionalizzata, e che genererà siamo certi aggregazione, attrattività e grande interesse”.