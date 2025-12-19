Cosenza

“InCanto di Natale”, il Coro LiberCanto tra Cosenza e Diamante

Due appuntamenti dedicati alla musica corale e all’atmosfera del Natale per il Coro LiberCanto, protagonista del concerto “InCanto di Natale”, in programma tra Cosenza e Diamante.

Il primo evento si terrà domenica 21 dicembre alle ore 19.30 a Cosenza, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto, nell’ambito della Rassegna corale della provincia di Cosenza “Nativitas Italia 2025 – La voce dei cori per il Natale”.

Il secondo appuntamento è previsto lunedì 22 dicembre alle ore 20.00 a Diamante, nella Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire, con il concerto InCanto di Natale.

Il Coro LiberCanto sarà diretto dal maestro Maria Arcuri, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Jimena Carroz-De Roy. Il repertorio propone un percorso musicale legato alla tradizione natalizia, valorizzando il canto corale come momento di condivisione e ascolto.

Con questi due eventi, il Coro LiberCanto conferma il proprio impegno nella promozione della cultura musicale sul territorio, offrendo al pubblico occasioni di incontro e partecipazione nel periodo natalizio.

