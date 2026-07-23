Incendi in Calabria, Scutellà (M5S): «Tra propaganda e teorie del complotto, la gestione Occhiuto è un fallimento».

«In queste ultime settimane di luglio la Calabria sta tornando a bruciare, confermandosi purtroppo ai vertici delle classifiche nazionali per patrimonio boschivo ridotto in cenere.

Un’emergenza che sta colpendo duramente dal Pollino a Cassano Ionio, da Acri alla Sila Greca, fino al Lametino e al Vibonese, minacciando perfino le arterie stradali. Di fronte a questo disastro, non ci sono scuse che tengano.»

A dichiararlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, Elisa Scutellà.

«Abbiamo assistito alla solita narrazione fatta di reel e annunci roboanti, a fronte di un nulla straordinario nei fatti.

Flotte aeree, mezzi terrestri e piattaforme descritti come panacea di ogni male, ma è ora di chiedere conto dei numeri: quali risultati ha prodotto questa strategia in termini sanzionatori e di deterrenza? Quante sanzioni o denunce sono scaturite?»

«La tecnologia è uno strumento, non un alibi prosegue Scutellà e Occhiuto dovrebbe realizzare che il “dispiegamento di forze” messo in atto si sta rivelando un clamoroso fallimento gestionale: i roghi continuano a devastare la nostra terra e mai vengono individuati gli autori.»

«A rendere il quadro ancora più sconcertante incalza l’esponente del M5S è un post diffuso da Fratelli d’Italia che, di fronte a un’emergenza devastante, sceglie di spostare la narrazione dalle evidenti criticità di gestione e prevenzione a una fantasiosa teoria del complotto.

Evocare improbabili atti ostili o presunti “sabotaggi” ai danni delle amministrazioni di centrodestra pur di non assumersi la responsabilità delle proprie inadempienze è un atteggiamento grave ed irresponsabile.

La serietà e la credibilità di una classe dirigente non si misurano con le visualizzazioni, la propaganda o le insinuazioni, ma con il lavoro vero a tutela dei nostri boschi e delle nostre comunità».