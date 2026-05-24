Incendio al salumificio Rosa di Sersale, la vicinanza del presidente della camera di commercio Falbo alla famiglia Borelli

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Alfredo Falbo, esprime profonda solidarietà alla famiglia Borelli, ai dirigenti e ai dipendenti dell’Azienda Orocarni–Salumificio Rosa di Sersale (Catanzaro) per il devastante incendio che nella notte ha distrutto lo storico stabilimento produttivo.

“In attesa che le autorità competenti accertino con chiarezza le cause dell’accadutodice il Presidente Falbo desidero, a nome dell’Ente camerale e dell’intero sistema imprenditoriale territoriale, far sentire la più sincera vicinanza alla famiglia Borelli e a tutta la compagine aziendale colpite da questo drammatico evento che, al contempo, ha scosso anche tutta la comunità, consapevole dell’impegno, della passione e del grande lavoro di qualità che l’Azienda incarna ed esprime.

L’Azienda sottolinea il Presidente Falbo rappresenta una realtà storica e di assoluta eccellenza per il nostro territorio: un’azienda che nel tempo ha saputo valorizzare le tradizioni agroalimentari locali, coniugando qualità, identità e capacità di innovazione.

Un marchio conosciuto e apprezzato ben oltre i confini provinciali, autentico ambasciatore delle produzioni calabresi e della cultura imprenditoriale della nostra terra.

Il drammatico rogo della scorsa notte non ha distrutto solo uno stabilimento aziendale ma un patrimonio economico, produttivo e umano costruito con sacrificio, competenza e dedizione.

Siamo certi che la forza, il coraggio, l’attaccamento al territorio e all’attività, che sempre hanno contraddistinto la famiglia Borelli, saranno efficaci elementi di reazione per affrontare anche questo momento così difficile.

La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia rinnova la propria vicinanza all’azienda, ai lavoratori e alle loro famiglie, auspicando che possano presto riprendere il proprio cammino, continuando a rappresentare un punto di riferimento per l’economia e l’identità produttiva del territorio”.