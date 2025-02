Inchiesta Ducale, Klaus Davi “davvero incredibile silenzio ministero degli interni su indagini DDA”

“Davvero incredibile il fatto che almeno fino ad adesso, ma spero ancora che qualcosa succeda il Ministero degli interni non abbia emesso una sillaba sull’importante inchiesta portata avanti dalla Dda di Reggio Calabria a guida Giuseppe Lombardo in cui tra gli imputati, fra gli altri, ci sono esponenti di primo piano del Pd reggino.

Non è un bel messaggio mi permetto di osservare da reggino non di passaggio e non venuto qua per fare carriera da parte delle istituzioni.

Spero che tutto il calvinismo etico delle autorità ministeriali romane non si riverserà esclusivamente sulla povera San Luca perché sarebbe un segnale che i cittadini non capirebbero.

Soprattutto all’indomani dell’assoluzione dell’amministrazione che ha guidato il comune di Bari, in cui sembrerebbe che qualche esponente sia andato a baciare la pantofola alla mamma di un boss.

Tutto normale? Per me no, ma per lo Stato italiano sì. Bisogna accettare e rispettare le decisioni, ma qualche dubbio viene” Lo ha dichiarato Klaus Davi.