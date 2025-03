Incidente a Villa San Giovanni: Lampione Cade in Frazione Ferrito, nessun ferito – VIDEO

Villa San Giovanni – Momenti di apprensione questa sera nella frazione Ferrito di Villa San Giovanni, dove un lampione è improvvisamente crollato in pieno centro. L’incidente si è verificato intorno alle ore 19:00, fortunatamente senza causare danni a persone o cose.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a delimitare l’area e mettere in sicurezza la zona per evitare ulteriori rischi. Al momento non sono chiare le cause del cedimento, ma non si esclude che possano aver contribuito il maltempo o eventuali problemi strutturali.

I residenti della zona hanno segnalato preoccupazioni sulla manutenzione dell’illuminazione pubblica, chiedendo interventi di verifica per prevenire altri episodi simili. Le autorità locali avrebbero già avviato accertamenti per stabilire le responsabilità e valutare eventuali misure correttive.

VIDEO di Graziano Tomarchio